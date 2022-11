Nach Regen gefährlich: ADFC-Mitglied will Tunnel nahe des Candidplatzes entschärfen lassen

Von: Katrin Hildebrand

Peter Schaumann wünscht sich eine Entschärfung der Stelle um das Schlammloch. © Katrin Hildebrand

Bei Unwetter ist die Unterführung an der Lohstraße für Radler besonders gefährlich. Es bildet sich ein tiefes Schlammloch, das für stürzende Radler sorgt. Nun soll die Stadt eingreifen.

Untergiesing Schon im Sommer hat Peter Schaumann Alarm geschlagen. In einer Unterführung für Radler und Fußgänger an der Lohstraße nahe des Jugendtreffs Akku entdeckte er ein gefährliches Schlammloch. Dieses bilde sich nach Regenfällen und sei im Dämmerlicht des Minitunnels schwer zu sehen.

Das Schlammloch ist im Dunklen kaum zu sehen. © privat

Für Radlfahrer, die vom Isarhochufer herunterrasen, sei das hochgefährlich. Seine diesbezügliche Meldung auf der Webseite „München unterwegs“, die das Mobilitätsreferat (MOR) eingerichtet hat, ist noch nicht bearbeitet. Nun hat er einen Antrag bei der Bürgerversammlung eingereicht – und stieß auf große Zustimmung.

Schlammloch als Gefahr für Radler: Stelle nach Unwettern entschärfen

„Bei starkem Regen wird der Schlamm bis zu fünf Zentimeter hoch“, erklärt Schaumann, aktives Mitglied beim ADFC, gegenüber Hallo. „Es gab deswegen auch schon einen schlimmen Unfall.“ Das war vor zehn Jahren. Ein 55-Jähriger Radler erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Damals hatte sich nach einem Gewitter eine Laub- und Matschschicht in der Unterführung gebildet. Schaumanns Wunsch: Das Baureferat, zuständig für die Verkehrssicherheit, solle nach Unwettern die Gefahrenstelle schnell entschärfen.

Zwar gibt es in der Unterführung einen Gully, dieser befindet sich jedoch auf der dem Schlamm gegenüberliegenden Seite, zudem nicht am Tiefpunkt der Unterführung, sondern an der Steigung zum Hochufer. Er reiche nicht aus, meint Schaumann. Seine Online-Meldung der Gefahrenstelle hat er Ende Juli auf der MOR-Plattform abgegeben. Bearbeitet wurde sie noch nicht, öffentlich einsehbar ist sie ebensowenig. „Da steht, dass sich das Anliegen in Freigabe befinde“, berichtet er.



Das Baureferat kümmert sich derzeit um den Antrag der Bürgerversammlung, wie Hallo auf Anfrage erfuhr. Das Ergebnis werde es anschließend dem BA als Beschlussentwurf vorlegen.

