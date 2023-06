Testphase für baulich abgegrenzte Radwege in München beendet ‒ Wie es nun weitergeht

Von: Kevin Wenger

Die Testphase für baulich abgetrennte Radwege, sogenannte „Protected Bike Lanes“ in München ist beendet. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

Einige Radstreifen wurden in der Stadt testweise durch Gegenstände zusätzlich vom Straßenverkehr abgesichert. Wie die Stadt auf die Testphase zurückblickt...

München ‒ Die Stadt München hat die Testphase für die baulich abgetrennten Radlwege, die sogenannten „Protected Bike Lanes“ beendet. Mit Gutachtern und der zuständigen städtischen Arbeitsgruppe werden die Ergebnisse nun ausgewertet und für eventuelle zukünftige Nutzungen interpretiert.

„Protected Bike Lanes“ in München: Bleiben die Trenner erhalten?

Ein Jahr lang wurden an verschiedenen Standorten einige bauliche Trenngegenstände zwischen Kfz- und Radlverkehr auf ihre Sichtbarkeit, Haltbarkeit und Auswirkungen auf den Verkehr getestet. Die Elemente wurden zwischen Fahrspur und dem bestehenden Radweg angebracht. Einmündungen, Lieferzonen und Parkplätze wurden dabei ausgesprart.

Das Ziel der Stadt ist es, einen Pool an möglichen Trenn-Elementen zu schaffen, auf welche man im Ernstfall zurückgreifen kann. Zudem soll erörtert werden, ob die Elemente an den Standorten in der Domagkstraße Ost und West, der Brienner Straße, der Plinganser Straße und der Kapuzinerstraße dauerhaft erhalten bleiben oder deinstalliert werden. Vorerst hat sich die Stadt für einen Verbleib der Trenner entschieden.

Mit einem Ergebnis der Beratungen ist Ende des Sommers zu rechnen. Die Stadt will das Resultat in jedem Fall veröffentlichen.

