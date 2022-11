Schülereltern fordern winterfeste Verbindung zwischen Lochham und Freiham

Von: Romy Ebert-Adeikis

Andreas Reim und Maren Hopf stehen am Ausbesserungswerk Neuaubing, neben dem schon seit Jahren ein Radweg nach Lochham geplant ist. © Romy Ebert-Adeikis

Eltern fordern einen schnelleren Ausbau der Radverbindung zwischen Freiham und Lochham. Stadt und Gemeinde sind sich aber nicht einig, wer hier am Zug ist.

LOCHHAM/FREIHAM Zum Fototermin kommt Maren Hopf mit dem Fahrrad – selbstverständlich: „Ich mache alles damit“, sagt die 44-Jährige, die in der Glück-Siedlung in Gräfelfing wohnt. Die Leidenschaft möchte sie ihren Kindern gern mitgeben. Bei ihrer Tochter, welche die sechste Klasse am Gymnasium Freiham besucht, ist das aber schwierig. „Es gibt Wochen, da kann man den Weg zur Schule gar nicht fahren“, sagt Hopf.

Das kennt auch Andreas Reim: Seine Tochter besucht die Realschule Freiham und fährt normalerweise mit dem Rad dorthin. Im vergangenen Winter sei die Route über den Freihamer Weg und Freihamer Allee aber wochenlang nicht passierbar gewesen. „Die Gemeinde Gräfelfing hat dort Winterdienst gemacht, aber an der Stadtgrenze war Schluss“, sagt der 42-Jährige.

Im Herbst ist der Freihamer Weg ziemlich matschig. © Romy Ebert-Adeikis

Sogar etwas kürzer wäre der Weg über die Lochhamer Sämannstraße und das Ausbesserungswerk. Aber auch die Strecke sei nach Regen oder Schnee nicht befahrbar. „Und ohne Beleuchtung würde ich meine Zehnjährige da nicht fahren lassen.“ Das Ärgerliche: „Mit dem Bus bräuchte sie nach Freiham dreimal so lang.“



Bei Radlern beliebt ist auch die Route über den Freihamer Weg, die auf städtischer Seite aber im Winter vereist. © Romy Ebert-Adeikis

Bessere Radverbindung zwischen Freiham und Lochham gefordert: Stadt soll aktiv werden

Reim und Hopf gehören zu einer Reihe Eltern, die sich jetzt an Gräfelfings Dritten Bürgermeister, Martin Feldner, gewandt haben. „Wir wünschen uns eine sichere Route, die im Winter geräumt wird und idealerweise auch beleuchtet ist“, fordern die Eltern an einem Brief an Feldner, der in der Gemeinde auch den Arbeitskreis Radverkehr leitet.

Sie hoffen darauf, dass die Stadt München auch ihren Teil der Route über Freihamer Weg und Freihamer Allee teert und räumt. Und dass die seit 2006 geplante Fahrrad-Hauptroute über das Ausbesserungswerk Neuaubing und die Lochhamer Sämannstraße endlich realisiert wird. „Wir verstehen beim besten Willen nicht, warum dort einfach nichts passiert“, sagt Reim.



Das Problem: Für den städtischen Teil der Strecke gibt es noch keinen Beschluss. Gräfelfing würde in seinem Bereich gern ausbauen, kann aber nicht, weil das dortige Waldstück der Stadt München gehört. Diese müsste vorher der Umwidmung des Waldwegs zur öffentlichen Verkehrsfläche zustimmen. Wegen des Elternschreibens will Feldner nun in der Sache den Druck auf die Stadt erhöhen: Seine Fraktion hat beantragt, den Radweg zumindest schon in den Bebauungsantrag der Gemeinde einzutragen. Dann müsste die Stadt als privater Waldbesitzer dazu Stellung beziehen.



Ausbau der Radverbindung zwischen Freiham und Lochham: Stadt überlässt Gemeinde die Initiative

In München sieht man hingegen die Gemeinde am Zug. Nach Angaben des zuständigen Kommunalreferats warte man auf Antworten, etwa wie trotz Radweg ein Forstbetrieb möglich sei. Laut Feldner sei zudem darauf verwiesen worden, dass der Stadtrat zunächst über die Breite des Radwegs entscheiden müsse. „Über die Breite von Radwegen in Gräfelfing entscheidet aber immer noch der Gemeinderat Gräfelfing.“

Dem städtischen Mobilitätsreferat zufolge soll dem Stadtrat erst im kommenden Frühjahr ein Beschluss vorgelegt werden. Ein Entwurf werde vorbereitet. „Dafür sind zahlreiche Abstimmungen zwischen den betroffenen Referaten vonnöten.“



Auch für eine Asphaltierung des Freihamer Wegs liefen aktuell viele Gespräche innerhalb der Münchner Stadtverwaltung, teilt das Baureferat mit. Würden Untere Naturschutzbehörde und Mobilitätsreferat dem zustimmen, „wird die Maßnahme im Frühjahr 2023 durchgeführt“. Ein Winterdienst werde dort laut Baureferat aber auch ohne Asphalt schon durchgeführt.

