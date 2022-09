Fahrradfahrer fährt auf Autobahn quer durch München ‒ teils auch als Geisterfahrer

Von: Jonas Hönle

Ein Fahrradfahrer führ auf der Autobahn A8 und A99 durch München - teils als Geisterfahrer. Seine Begründung ist kurios. © Arne Dedert/dpa

Bis die Polizei München den Fahrradfahrer auf der Autobahn erwischte, fuhr dieser auf der A8 und A99 - teilweise auch als Geisterfahrer. Seine Begründing ist kurios...

Die Polizei München rückte am Dienstag zu einem kuriosen Einsatz aus. Gegen 23.45 Uhr meldeten mehrere Autofahrer auf der Autobahn A8 einen Fahrradfahrer. Dieser führ zunächst Richtung Stuttgart, später auf derselben Fahrbahn zurück.

Ausgerückte Streifen konnten den Mann jedoch nicht mehr vor Ort antreffen.

Später meldeten sich weitere Anrufer und berichteten von einem Fahrradfahrer auf der A99 im Aubinger Tunnel - sowohl in Richtung Salzburg als auch als Geisterfahrer in Richtung Dachau.

Die Polizei konnte den Mann letztendlich an der Anschlussstelle Freiham aufgreifen.

Bei der Kontrolle machte der 62-Jährige Münchner einen stark alkoholisierten Eindruck. Laut Polizei verlor er beim Absteigen vom Fahrrad das Gleichgewicht und fiel gegen eine Leitplanke.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Bei einer ersten Befragung gab er an, von der Zielstattstraße in München zu einer Adresse in Freimann fahren zu wollen.

Der 62-Jährige wurde nach Abschluss der Sachbearbeitung und einer Blutentnahme im Institut für Rechtsmedizin wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Münchner Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren entgegen der Fahrtrichtung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol gegen den Mann.

