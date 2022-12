Falschgeld auf Münchner Weihnachtsmarkt aufgetaucht

Von: Kristina Beck

Auf einem Münchner Weihnachtsmarkt kommt ein falscher Zehner in Umlauf. Die Polizei konnte den „Täter“ noch vor Ort fassen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Auf dem Haidhauser Weihnachtsmarkt wurde mit Falschgeld bezahlt. Der mutmaßlich Tatverdächtige hatte für die Polizei eine Erklärung parat...

An einem Glühweinsteinstand auf einem Weihnachtsmarkt in Haidhausen hat am Donnerstagabend ein 24-Jähriger mit einem falschen Zehn-Euro-Schein bezahlt.

Die 53-jährige Verkäuferin bemerkte die Fälschung erst, als sie den nächsten Kunden bedienen wollte. Sie verständigte die Polizei, woraufhin eine zivile Streifenbesatzung den 24-Jährigen noch auf dem Weihnachtsmarkt antreffen und festhalten konnte.

Falschgeld auf Münchner Weihnachtsmarkt: Gefälschten Zehn-Euro-Schein auf Straße gefunden

Der 24-Jährige gab an, dass er den gefälschten Zehn-Euro-Schein gefunden hätte und ihm nicht aufgefallen sei, dass es sich um Falschgeld handelt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige nach den polizeilichen Maßnahmen und der Anzeigenerstattung wegen eines Inverkehrbringens von Falschgeld wieder entlassen.

