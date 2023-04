Nach Beinahe-Unfällen an S-Bahnhof: Züge fahren künftig deutlich langsamer

Folgenschwere Fehler

© Schlaf Weil es binnen drei Monaten zu zwei Beinahe-Unfällen am Bahnübergang in der Fasanerie gekommen ist, wird dort das Tempolimit für Züge massiv reduziert.

Zweimal hätte es binnen weniger Monate am Bahnübergang Fasanerie beinahe mit fatalen Folgen gekracht. Nun zieht die Bundespolizei Konsequenzen und entschärft die Stelle.

Fasanerie ‒ Bereits zweimal hat es in diesem Jahr am S-Bahnhof Fasanerie fast gekracht. Im Januar konnte eine S-Bahn gerade noch vor Passanten am dortigen Übergang abbremsen. Nun wäre ein Regionalzug beinahe auf ein Auto aufgefahren. Zwei Vorfälle in drei Monaten haben nun aber Konsequenzen: Wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Hallo-Anfrage bestätigt dürfen Züge an der Gefahrenstelle nun maximal noch mit 40 Stundenkilometern fahren.

Bei beiden Beinahe-Unfälle waren die Schranken nicht geschlossen. Ein Autofahrer hatte die Absperrungen im August stark beschädigt. Der Übergang wird daher derzeit per Absperrband manuell geschlossen und geöffnet.



Reduziertes Tempolimit in Fasanerie: Schranken trotz Zugankunft geöffnet

„Trotz des gemeldeten und ankommenden Zuges war die Schrankenanlage vor dem Haltepunkt geöffnet“, berichtet die Bundespolizei zum jüngsten Vorfall. Dies sei auch im Januar so gewesen. Die beiden Beinahe-Unfälle haben nun auch Konsequenzen für das zuständige Personal: „Die Bundespolizei ermittelt wegen Gefährdung des Bahnverkehrs vorrangig gegen den Schrankenwärter und wegen des Verdachts der Strafvereitelung auch gegen mindestens einen weiteren DB-Mitarbeiter“, erklärt ein Sprecher.



Neben den laufenden Untersuchungen folgt nun das neue Tempolimit als weitere Konsequenz. Bisher war eine Maximalgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern erlaubt. Das neue Höchsttempo entspricht dem sogenannten Fahren auf Sicht. In Bereichen, in denen dies angeordnet ist, darf nicht schneller als 40 Stundenkilometer gefahren werden.



Reduziertes Tempolimit in Fasanerie: Neue Schranken ab Jahresmitte womöglich bereit

Ob die Vorfälle Konsequenzen für die Mitarbeiter haben, will die DB auf Hallo-Anfrage nicht kommentieren. „Hier gilt es, die Ermittlungsergebnisse abzuwarten“, erklärt eine Sprecherin. Sie betont aber, dass eine Sicherung mit Personal vor Ort „nicht ungewöhnlich“ sei, sondern bundesweit in Einzelfällen vorkomme.

Hierfür gebe es „klare Regelungen und die eingesetzten Mitarbeitenden sind entsprechend ausgebildet und qualifiziert“. Bis die Schranken am Bahnübergang wieder repariert sind, dauere es noch etwas. „Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass der neue Bahnübergang um die Jahresmitte in Betrieb gehen wird“, erklärt die Sprecherin.



Unzufrieden mit der Situation in der Fasanerie ist auch der BA-Vorsitzende Rainer Großmann (CSU): „Wir fordern die Bahn auf, am Übergang zusätzliche Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, bevor es zu einem schweren Unfall kommt“, erklärt er auf Hallo-Anfrage. Wie diese aussehen könnten, müsse die DB sich überlegen.

