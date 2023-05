Kinder der Grundschule an der Feldmochinger Straße erstellen Schilder für Biotop-Schutz – wie das Projekt weitergeht

Ob Erdkröte, Teichfrosch, Wechselkröte oder Bergmolch: Die Klasse 2b der Grundschule an der Feldmochinger Straße um Lehrerin Monika Frühwacht (hinten Mitte) informiert mit Plakaten über schützenswerte Tiere im Biotop an der Pappelallee. © Patricia Stücher

Grundschüler in der Fasanerie setzen sich für das Biotop in ihrer Nachbarschaft ein und lernen dabei viel über die Natur. Natürlich darf auch der Spaß dabei nicht fehlen...

Fasanerie ‒ Stolz trägt Maya Giestmair die Plakate der Klasse 2b von der Grundschule an der Feldmochinger Straße zum Biotop an der Pappelallee. Die Kinder haben vergangenes Jahr beim Projekt „Ran an die Stadtteil-­Koffer“ mitgemacht und wollen die Lebewesen in der Grünfläche schützen. Im Zuge dessen haben sie mit ihrer Lehrerin Monika Frühwacht in fünf Gruppen zu je drei Kindern im Kunstunterricht Plakate entworfen. Diese wurden jetzt präsentiert. Die Kinder haben viel gelernt, wie sie gegenüber Hallo betonen.

Grundschüler für Naturschutz: Spaß bei Arbeit im Wasser

Die Kinder freuen sich über die Arbeit in der Natur und im Wasser. © Patricia Stücher

Robin Käfer (7, links): „Mir haben am meisten die Spaziergänge gefallen. Da hatten wir keine Schule und man konnte die Kröten hören und sehen. Die Plakate helfen schon, wenn sich jeder an die Regeln hält. Man soll keine Kröten mitnehmen, sondern auf diese aufpassen.“

Maya Giestmair (8, Mitte): „Ich fand besonders die Aktion mit den Rohrkolben, also den Wasserpflanzen, toll. Das war zwar anstrengend, ist aber sehr hilfreich für die im Biotop wohnenden Tiere. Ich denke, die Plakate erreichen definitiv etwas. Ich will weiterhin fleißig helfen.“



Florian Diekmann (8, rechts): „Ich fand, die coolste Aktion war, die Rohrkolben aus dem Teich zu ziehen. Das war toll, weil wir dafür auch ins Wasser gehen durften.“

Grundschüler für Naturschutz: Tierschutz liegt am Herzen

Der Naturschutz liegt den Kindern am Herzen. © Patricia Stücher

Felix Leitoh (7, Mitte): „Ich fand das Rohrkolben rausziehen am besten. Wir haben drei Schubkarren vollgemacht. Auf dem Plakat meiner Gruppe steht, man darf keinen Müll in das Biotop werfen. Auch ist es verboten, Kaulquappen mitzunehmen.“



Elias Zumbusch (8, rechts): „Ich denke schon, dass es hilft, den Menschen den Umgang mit der Wechselkröte zu erklären. Mir ist es besonders wichtig, dass Personen, die das Biotop betreten, keine Flaschen in den Teich werfen. Durch das Projekt habe ich viel gelernt. Ich weiß nun, welche Tiere gefährdet sind und wie man sie am besten schützen kann. Ich werde daher auch in Zukunft darauf achten, dass hier kein Müll liegt.“

Grundschüler für Naturschutz: Fehlverhalten ansprechen

Die Kinder wollen auch Fehlverhalten im Biotop ansprechen, wenn sie jemanden erwischen. © Patricia Stücher

Lotti Harnatt (7, Mitte): „Ich bin oft mit meiner Mutter hier, weil wir nicht weit vom Biotop entfernt wohnen. Wenn ich sehe, dass Leute sich falsch verhalten, spreche ich sie darauf an. Die Plakate sind alle sehr schön geworden! Unseres über die Erdkröte haben wir bunt angemalt. Damit wird es besonders gut auffallen.“



Ellie Ederer (8, rechts): „Der Tag, an dem wir die Rohrkolben herausgezogen haben, war ein tolles Erlebnis. Wir haben alle gemeinsam angepackt und hatten viel Spaß dabei. Ich würde gerne ganz lange weitermachen mit dem Schutz des Biotops. Ich finde es toll, dass wir dadurch auch die Anerkennung von anderen Menschen kriegen.“

So geht es weiter Ziel war es, „den Kindern Informationen über die Biotopfläche im Konkreten, aber auch zu Ausgleichsflächen im Allgemeinen zu geben“, erklärt das Baureferat auf Hallo-­Anfrage. Aufgestellt werden die Schilder aber nicht. Die Schule könne diese am eigenen Gebäude anbringen. Die Kinder bleiben aktiv: Am Donnerstag, 6. Juli, untersuchen sie den Teich mit Keschern.

Patricia Stücher

