Evangelische Kirche weiht Altarschmuck ein – Werk von Münchner Künstlerin

Von: Katrin Hildebrand

Ein Altarschmuck mit besonderen Funktionen: Das Kreuz kann leuchten, seine Bestandteile können ausgetauscht werden. © privat

Die Jesajakirche hat ein neues Kreuz bekommen. Hinter dem Altarschmuck steckt aber deutlich mehr, als man auf den ersten Blick erkennt:

Fasangarten ‒ Es besteht aus 63 Gläsern. Sie alle sind unterschiedlich gefärbt und tragen Namen wie „Himmelsblau“ oder „Glasklar“. Am Sonntag, 9. Juli, ab 17.30 Uhr wird das aus ihnen geformte neue Kreuz der Münchner Künstlerin Anna Arndt in der Jesajakirche an der Balanstraße 361 eingeweiht. Danach steigt ein Fest im Garten.

Das Kreuz besitzt eine besondere Eigenschaft: Es kann leuchten. „Die Gläser können durch LED-Lampen erhellt werden“, erklärt Katja Friedrich vom Kirchenvorstand gegenüber Hallo München. „Aber auch, wenn die Sonne von der Seite durchs Fenster scheint, beginnen sie zu strahlen.“ In Auftrag gegeben wurde das Werk vor über einem Jahr. Der Rahmen, in den die Gläser eingefügt werden, besteht aus Birnbaum. Bewusst griff die Künstlerin damit ein Material auf, das bereits an der Wand angebracht ist: Holz.

Neues Kreuz für Jesajakirche: Vielfältiges Kunstwerk

So wächst das Kreuz quasi „organisch aus der Vertäfelung“, wie Anna Arndt es schildert. Katja Friedrich erklärt: „Der Querbalken des Kreuzes ist ein bisschen aufgefächert.“ Das ähnle Flügeln. Dieser Kunstgriff sowie die dunklen Farben auf der linken Seite des Werks sollen die Themen Umarmung und Segnung symbolisieren. Im Zentrum des Kreuzes klafft eine Lücke. „Dort befindet sich kein Glas“, sagt Friedrich. „Das ist der Herzbereich, der Ort, an dem die Seele wohnt.“



Und die Arbeit hält weitere Überraschungen bereit: Die Glasfenster sind entnehmbar. Sie können ausgetauscht und natürlich neu bemalt werden. Außerdem lässt sich das Kreuz mit seinen einzelnen Abschnitten auch als Adventskalender einsetzen.



Bisher hat die Kirchengemeinde das Kunstwerk finanziert. Doch sie sucht auch noch Spender: Wer eins der Gläser erwerben will, ist mit 20 bis 50 Euro dabei, kann aber auch mehr geben. Als Beglaubigung gibt es eine Urkunde.

