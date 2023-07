Behinderte Menschen tun sich besonders schwer, eine Bleibe zu finden ‒ auch wenn ihr Umfeld fast vorbildhaft inklusiv ist

Von: Katrin Hildebrand

David, Felix und Ante (von links) sind seit drei Jahren dicke Freunde. Auch wegen seiner Kumpels sucht Felix langfristig eine Wohnung in München. © Katrin Hildebrand

Behinderte Menschen haben es in München oftmals besonders schwer eine eigene Wohnung zu finden und selbstständig zu leben. Welche Tipps man befolgen kann:

Fasangarten ‒ Felix will selbstständig sein. So wie seine besten Freunde Ante und David. Seine Eltern unterstützen ihn dabei mit allen Kräften. Bei der Schulauswahl, beim Lernen fürs Leben, bei seinem Hobby, dem Mountainbike- und Downhill-­Fahren. Wenn es allerdings um eine Wohnung oder ein WG-Zimmer für den Teenager geht, scheint die Sache aussichtslos. Seine Erfahrung: Für junge Menschen mit Behinderung ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt schlimmer als für den Münchner Durchschnittsbürger.

Bei Felix wurden in der Kindheit Autismus-Spektrum-Störungen, eine Spätentwicklung, Lernbehinderung und Spastiken dia­gnostiziert. Heute ist er 18, geht gerne ins Jugendzentrum Red Dragon in der Ami-Siedlung, fährt wie ein Wilder mit dem Rad über Stock und Stein und trifft sich alle zwei, drei Wochenenden mit seinen nicht behinderten Freunden Ante und David. Die meiste Zeit lernt er auf Wunsch der Eltern, selbstständig zu werden.



Wohnungssuche für Behinderte: Kein einfaches Unterfangen in München

„Felix ist noch sehr verspielt“, erklärt seine Mutter Judy Kaspar. „Deshalb lebt er aktuell im Allgäu in einer Einrichtung.“ Dort lernt er Hauswirtschaft und Gartenarbeit, Selbstversorgung, Schreinern und Weben. Wenn diese Zeit beendet ist, will er wieder nach München ziehen. „Das ist seine vertraute Umgebung“, sagt die Mutter. Eine solche sei gerade für einen Jungen wie Felix besonders wichtig. Dort fühle er sich wohl, dort kenne er sich aus, dort habe er seine Freunde. Zu seinen Eltern aber soll er nicht zurück, meint seine Mutter: „Felix ist 18, er ist erwachsen und soll sich abnabeln können so wie andere junge Erwachsene auch.“



Doch so einfach ist das nicht. Vater Thorsten hat sich umgehört: „Ich habe alle erdenklich möglichen Wohn-Einrichtungen durchtelefoniert. Die einen etwa nehmen nur Menschen im Rollstuhl, in anderen leben vor allem ältere Leute, in den nächsten nur Menschen, die nicht werkstattfähig sind, also nicht arbeiten können.“ Alles nicht das Richtige für Felix.



Wohnungssuche für Behinderte: Behindertenbeauftragter gibt wichtige Tipps

Dass es beim Wohnen ein Problem gibt, bestätigt auch der Caritasverband München und Freising. Anne-Katrin Schulz, Referentin Inklusives Wohnen, meint auf Nachfrage: „Die Wartelisten für die Wohneinrichtungen werden seit Jahren länger und länger.“ Und das gelte nicht nur für die Caritas. „Menschen mit Beeinträchtigungen haben einen noch hürdenvolleren Zugang zum Mietmarkt“, erklärt sie. Gründe seien das geringe Einkommen der Betroffenen, die nötige finanzielle Unterstützung durch Ämter, aber auch die Stigmatisierung behinderter Menschen. Besonders die jüngeren, die nun auf Wohnungssuche seien, hätten es schwer.



Oswald Utz, Behindertenbeauftragter der Stadt, kennt das Problem ebenfalls. „Mein Tipp: Felix sollte sich hier vor Ort in München vernetzen.“ So könne der Teenager etwa Kontakt mit behinderten und nicht-behinderten Menschen aufnehmen, die Interesse an einer inklusiven Wohngemeinschaft hätten. Als Vermittler biete sich da unter anderem der Münchner Verein „Wohnsinn“ an.

Oswald Utz © privat

Freundschaft mit Vorbildcharakter David, Felix und Ante lernten sich vor drei Jahren in der Ami-Siedlung kennen – unter anderem durch das Jugendzentrum Red Dragon. „Felix war oft allein und tat uns leid“, berichtet David. Felix selbst bemühte sich auch um eine Freundschaft: „Ich habe David immer wieder gefragt, ob er mit mir etwas machen will.“ Irgendwann fanden die Drei zusammen: Sie schauten Filme, gingen spazieren, besuchten Events. Oder Felix stieg auf sein geliebtes Rad, die anderen liefen nebenher. Aktuell treffen sie sich alle drei Wochen, immer dann, wenn Felix aus dem Allgäu nach München kommt, und leben eine echt inklusive Freundschaft.

