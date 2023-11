Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Die Damischen Ritter planen den Münchner Faschingszug für den 4. Februar. Noch steht aber sogar eine Absage im Raum. Der Organisator äußert sich im Gespräch mit Hallo.

München ‒ „Es steht wirklich 50 zu 50“, warnt Alexander Spannruft. Der zweite Vorsitzende der „Geselligen Vereinigung der Turmfalken“, die als Damische Ritter den Münchner Faschingszug organisieren, ist besorgt.

Zwar sind Datum und Route für den Zug in dieser Saison bereits fix ‒ er soll am Sonntag, 4. Februar, auf derselben Strecke wie schon heuer stattfinden. Aber ob der Verein die dafür nötigen Zuschüsse von der Stadt München bekommt, ist noch offen.

In den vergangenen Jahren hätten die Damischen Ritter circa 35.000 Euro erhalten. „Das Geld geht für Reinigungs- und Securitykosten aber fast eins zu eins zurück an die Stadt“, erklärt Spannruft. Gleichzeitig gebe es immer mehr Auflagen und damit höhere Kosten.

„Darum hat uns das Kreisverwaltungsreferat sogar empfohlen, höhere Zuschüsse zu beantragen“, sagt der Organisator. Allerdings: „Es gibt viele Stadträte, die wollen keinen Faschingszug mehr und stellen deswegen die Zuschüsse in Frage“, so Spannruft. „Diese Entwicklung in München ist traurig und sehr schade.“ Denn ohne Zuschüsse von der Stadt könne der Verein das Event nicht stemmen.

Wie viel Geld die Damischen Ritter heuer beantragt haben, will Spannruft zwar nicht sagen. Es handele sich aber weiterhin um einen fünfstelligen Betrag. „Gemessen an der Werbung für München, die der Faschingszug für die Stadt ist, sind es Peanuts“, findet der Vereins-Vize. Über den Zuschuss entschieden wird voraussichtlich im Wirtschaftsausschuss am Dienstag, 14. November.

Und auch wenn die Finanzen geklärt sind, wird der Umzug heuer anders als zuvor: Erstmals gibt es eine Begrenzung auf 40 Faschingswagen und maximal 20 Fußgruppen. „Beim letzten Mal war es einfach zu viel.“ Insgesamt 60 Wagen seien im Februar 2023 dabei gewesen, manche noch spontan dazugekommen. „Da waren einige Teilnehmer schon wieder da, als andere noch nicht mal gestartet waren“, erinnert sich Spannruft.



Noch verhandelt wird ebenfalls über den Kinderfasching der Damischen Ritter, der für Faschingssonntag, 11. Februar, geplant ist. Auch für diesen hätte der Verein 2023 draufgezahlt. Das soll heuer möglichst vermieden werden.



Definitiv gefeiert wird hingegen am Sonntag, 12. November. Dann treffen sich um 12.30 Uhr alle Münchner Faschingsgesellschaften unter dem gemeinsamen Motto „Fasching hat Herz“ auf der Naturbühne im Bürgerpark Oberföhring, Oberföhringer Straße 156.

„Offene Drogenszene“ und wütende Wiesn-Wirte in München ‒ Was hinter der Aussage von Bürgermeister Krause steckt

Tritte am Boden und Messer im Bein ‒ Aussprache nach Streit zwischen Mädchen in München eskaliert

Volle Terminkalender

Pünktlich am 11. November um 11.11 Uhr startet die Narrhalla auf dem Viktualienmarkt mit der Vorstellung der Prinzenpaare in die neue Saison. Beim musikalischen Rahmenprogramm treten unter anderem die Marktweiber auf. Zum neuen Prinzenpaar wird vorab von Beatrice Nawrath nur so viel verraten: „Der Prinzessin wurde das Amt sozusagen schon in die Wiege gelegt. In ihrer Familie gibt es schon eine ehemalige Münchner Faschingsprinzessin.“ Der Prinz sei in München ehrenamtlich engagiert.



Einen „knackigen“ Fasching prophezeit Präsidentin Christine Rygol vom Faschings-club Laim: „Unserer Terminkalender ist voll.“ Ihre persönlichen Highlights sind die Inthronisation des Prinzenpaares samt Vorstellung des Programms von Garde und Männerballett am Freitag, 14. Januar, ab 20 Uhr im Augustiner Keller an der Arnulfstraße sowie das Faschingstreiben am Laimer Anger am Samstag, 10. Februar, ab 11 Uhr. Für das Männerballett gibt es am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr im ASZ Laim, Kiem-Pauli-Weg 22, einen Bewerbertag.