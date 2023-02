Narrhalla, Tanz der Marktweiber & Co: Was der Faschings-Endspurt in München bietet

Von: Marco Litzlbauer

So feiert München den Fasching. © Panthermedia/KarepaStock

Nicht nur in Köln kann wild gefeiert werden zum Fasching, auch Münchner Feten können sich sehen lassen. Ein Überblick über die letzten Feste:

München ‒ Echte Stimmung gibt es nur in Köln? Von wegen! Auch wenn der Münchner Fasching oft schlecht geredet wird: Gerade zum Endspurt der narrischen Zeit zeigt sich, dass auch an der Isar kräftig gefeiert werden kann. Egal ob beim Tanz der Marktweiber auf dem meist Stunden im Voraus wegen Überfüllung abgesperrten Viktualienmarkt, oder bei diversen Straßenumzügen und Feierlichkeiten in den Vierteln. Wir haben einige Highlights des bunten Treibens für Sie zusammengestellt.

Donnerstag, 16. Februar, Unsinniger Donnerstag: Auf der Bühne am Viktualienmarkt zeigen beim Faschingstreiben ab 14 Uhr verschiedene Faschingsgesellschaften Auszüge aus ihren Shows. Auch die Marktweiber und die Damischen Ritter sind dabei.

Freitag, 17. Februar, Ball der Sterne: Im Deutschen Theater wird zu den Klängen der Münchner Symphoniker getanzt – festliche Abendgarderobe erwünscht. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr. Karten ab 42,50 Euro gibt’s im Internet unter www.deutsches-theater.de.



Samstag, 18. Februar, Biedersteiner Kellerfasching: Diese Party von Studenten für Studenten ist seit über 50 Jahren nicht aus dem Münchner Fasching wegzudenken. Der Kellerfasching steigt in Haus 1 und 2 (Biedersteinerstraße 24/26), Karten für zehn Euro gibt es eben dort ab 16 Uhr. Einlass ist dann ab 21 Uhr. Einzige Regel der ausgelassenen Sause: Nur wer verkleidet ist, kommt rein.



Samstag, 18. Februar, Faschingstreiben auf dem Laimer Anger: Verschiedene Faschingsgesellschaften sorgen auf Einladung des Faschings­clubs Laim ab 11 Uhr (Ende gegen 15 Uhr) für beste Unterhaltung.



Samstag, 18. Februar, Kinderfasching im Bürgerhaus Gräfelfing: Das Prinzenpaar Max I. und Vanessa II. der Faschingsgesellschaft Würmesia laden von 14 bis 17 Uhr zu einer bunten Show ins Bürgerhaus, Bahnhofplatz 1. Karten kosten an der Tageskasse für Kinder sechs, für Erwachsene acht Euro.



Sonntag, 19. Februar, Gaudiwurm des Faschingsclubs Feringa: Der Umzug startet um 13 Uhr beim Maibaum in Johanneskirchen und schlängelt sich bis zum abschließenden Party-Treiben im Bürgerpark Oberföhring.



Sonntag, 19. Februar, Kinderball der Damischen Ritter im Löwenbräukeller am Stigl­maierplatz: Los geht es um 13 Uhr, Verkleidung ist erwünscht. Karten (15 Euro) an der Tageskasse.



Sonntag, 19. Februar, Pasing Narrisch: Erstmals nach der Corona-Pause ist das Pasinger Faschingstreiben zurück. Los geht es um 12 Uhr auf dem Paseo an den Pasing Arcaden. Bis 17 Uhr lockt ein buntes Programm für alle Altersgruppen mit DJ, Tanzauftritten, Kinderschminken und vielem mehr.



Sonntag, 19., bis Dienstag, 21. Februar, Faschingstreiben auf dem Rotkreuzplatz: Jeweils von 11 bis 17 Uhr garantieren Musik, Auftritte von über 25 Faschingsgesellschaften und -Vereinen sowie eine Kinder­erlebniswelt jede Menge Spaß.



Montag, 20., und Dienstag, 21. Februar, München Narrisch: Mehrere Bühnen und ein abwechslungsreiches Programm locken am Rosenmontag und Faschingsdienstag jeweils von 12 bis 18 Uhr in die Fußgängerzone und auf den Viktualienmarkt. Erwartet wird am Faschingsdienstag unter anderem Ballermann-Dauerbrenner Mickie Krause, der um 15 Uhr am Stachus und um 17 Uhr am Marienplatz auftritt.



Montag, 20. Februar, Medizinerball im Bayerischen Hof: Feiern dürfen alle – nicht nur Mediziner – ab 20 Uhr in Abendgarderobe mit Faschingsmaske. Karten ab 32,50 Euro gibt’s unter www.eventbrite.de.



Montag, 20. Februar, Rosenmontagsparty der Münchner Faschingsvereine im Donisl: Los geht die gemeinsame Party von der Narrhalla, dem Moosacher Faschingsclub, dem Faschingsclub Laim, der Feringa, der Würmesia und den Damischen Rittern – inklusive Kostümprämierung – um 15 Uhr (Ende gegen 2 Uhr). Karten für zehn Euro gibt es im Donisl.



Dienstag, 21. Februar, Tanz der Marktweiber am Viktualienmarkt: Für viele der Höhepunkt des Münchner Faschings. Ab 11 Uhr dürften sich – sollte das Wetter halbwegs passen – wieder über 10 000 Münchner auf dem Viktualienmarkt drängen. Erwartet werden unter anderem der OB, das Prinzenpaar und die Faschingsgarde der Stadt sowie natürlich die Marktfrauen.



Dienstag, 21. Februar, Allacher Faschingsumzug: Los geht es um 14 Uhr an der Baumstänglstraße, von dort aus schlängelt sich die Gaudi bis 15 Uhr zum Vereinsheim an der Eversbuschstraße 161. Anschließend lustiges Faschingstreiben.

Dienstag, 21. Februar, Kehraus in Moosach: Der Faschings­club Moosach lädt ab 18 Uhr zu seinem traditionellen Kehraus mit Prinzenbeerdigung in den Alten Wirt, Dachauer Straße 274. Einlass ab 17 Uhr, Karten für 13,50 Euro gibt’s unter Telefon 55 06 52 23.

