Am 11.11. beginnt die Faschingszeit. Beteiligte sind sich einig: diesmal trotz Corona auch bei uns

Von: Ursula Löschau, Benedikt Strobach, Marco Litzlbauer, Daniela Borsutzky

Teilen

Trotz Corona soll die Faschingssaison auch wieder in München stattfinden. © dpa/Felix Hörhager

Nach zweijähriger Zwangspause wollen Münchens Narren zur neuen Faschingssaison wieder richtig durchstarten. Ein Umzug wird auch schon geplant...

MÜNCHEN Zuletzt blieb den Münchner Narren allzu oft nur die Hoffnung. Corona-bedingt fiel das bunte Treiben zwei Jahre fast komplett aus. Und heuer? Ist der Fasching den Verantwortlichen nach der hohen Wiesn-Corona-Welle doch wieder zu heikel?

Im Gegenteil! Das verrät Alexander Spannruft von den Damischen Rittern. Der Verein organisiert den traditionellen Münchner Faschingsumzug. Ein Vorgespräch – unter anderem mit Vertretern des Kreisverwaltungsreferats (KVR) – habe jüngst stattgefunden. „Man hat uns zugesagt, dass man den Münchner Fasching genauso hoch hängen wolle die Wiesn“, berichtet Spannruft erfreut. Mehr noch: Von Stadtseite habe es geheißen, dass „der Münchner Fasching diesmal nicht ausfalle, egal, was die Pandemie macht“.



Ein Termin für den Zug steht – mehr oder weniger – auch schon fest: Sonntag, 12. Februar. Der eigentliche Faschingssonntag sei unter anderem aufgrund der dann parallel stattfindenden Sicherheitskonferenz für einen solchen Zug kritisch, das habe man eingesehen.

Faschingsparty in München: Umzugsroute bisher unklar

Noch nicht fix ist hingegen die Route. Entweder geht es über die Maximilianstraße oder vom Sendlinger-Tor-Platz stadteinwärts. Ziel ist immer der Platz vorm Hofbräuhaus, da dort auch die After-Zug-Party stattfinde. Spannruft und seine Mitstreiter favorisieren die Sendlinger Straße. Die eigentliche Wunsch-Route durch die Fußgängerzone geht aufgrund einer Baustelle nicht.

Bei der letzten Ausrichtung des Zugs im Jahr 2020 waren 50 Teilnehmergruppen dabei. Diesmal dürften es etwas weniger werden. Auch, weil man noch mehr Wert auf die „Qualität“ der Wagen legen wolle. Heißt unter anderem konkret: weniger Alkohol und geringere Lautstärke. Sicher stattfinden soll heuer auch der traditionelle Kinderball der Damischen Ritter. An welchem Sonntag es genau – ob am 5. oder 19. Februar – im Löwenbräukeller rund gehe, stehe aber nicht nicht fest.



Das KVR bestätigt auf Hallo-Nach­frage übrigens nicht nur die Gespräche bezüglich des Faschingszugs. „Wir gehen davon aus, dass es auch wieder ein Faschingstreiben auf dem Viktualienmarkt geben wird“, sagt Julien Chauve. Zudem seien Gespräche zum Straßenfasching in der Fußgängerzone vom 19. bis 21. Februar geplant. Das KVR rechne mit Bühnen auf dem Marienplatz und am Stachus. Nur am Richard-Strauß-Brunnen gebe es aufgrund der Baustelle diesmal keine Bühne. Da ansonsten keine Beschränkungen geplant seien, rechne man mit „mehreren tausend Personen“.

Fasching in München: Volles Programm

Der Terminkalender beim Faschingsclub Laim ist proppenvoll: Das neue Prinzenpaar wird am Freitag, 13. Januar, im Augustinerkeller, Arnulfstraße 52, inthronisiert. Beginn ist um 19.30 Uhr, es spielt die Band „Sauguad“. Der Eintritt kostet 16 Euro. Daneben finden heuer ein eintrittsfreier Faschingsfrühschoppen sowie ein Ball für Kindergartenkinder und einer für Schulkinder im Pfarrsaal „Erscheinung des Herrn“ an der Terofal- Ecke Blumenauerstraße statt.

Die Schlüsselübergabe im Pasinger Rathaus, Landsberger Straße 486, ist für Mittwoch, 8. Februar, ab 18 Uhr bei freiem Eintritt geplant. Ein Faschingsball im Augustinerkeller wird am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr gefeiert (Eintritt 16 Euro). Und natürlich darf das Laimer Faschingstreiben am Samstag, 18. Februar, ab 11 Uhr am Laimer Anger nicht fehlen. Das ganze Programm gibt es unter www.faschingsclublaim.de.

Fasching in München: Würmesia und Narhalla starten zum 11.11. schon durch

Während der Corona-Pandemie hat die Faschingsgesellschaft Würmesia immer wieder Wege gefunden, doch aufzutreten – sei es online oder Open-Air. Heuer soll wieder etwas Normalität einkehren: „Einen ‚Backup-Plan für diese Saison haben wir nicht, da wir fest damit rechnen, dass der Fasching dieses Jahr stattfinden kann“, sagt Präsidentin Pia Serve. Startschuss ist am 11.11. um 11.11 Uhr am Marienplatz und zeitgleich im Internet. Die Homepage der Narren (www.wuermesia.de) hat laut Serve einen neuen Anstrich erhalten und geht damit zum Faschingsbeginn online.



Ebenfalls bereits am 11. November legt die Narhalla (www.narhalla.de) mit ihrem diesjährigen Programm los. Am Viktualienmarkt wird unter anderem das offizielle Faschingsprinzenpaar der Landeshauptstadt vorgestellt. Auch die Marktweiber setzen heuer wieder zum Tanz an. Beim KVR sind für die Veranstaltungen am 11.11. bisher 300 Personen gemeldet worden.

Fasching in München: Moosach feiert endlich Geburtstag

Der Moosacher Faschingsclub (MFC) will heuer endlich sein 60-jähriges Bestehen feiern. „Diese Veranstaltung sollte eigentlich in der vergangenen Faschingssaison stattfinden, musste aus bekannten Gründen jedoch abgesagt werden“, erklärt Sprecher Helmut Staudinger. Nun werde die Feier nachgeholt. Bestehen bleibt das Prinzenpaar: „Prinz Heiko I. und Prinzessin Alexandra II. (Foto) konnten in der vergangenen Saison ihren Pflichten kaum nachkommen, weshalb sich das Präsidium zu einer ‚Prolongation’ ihrer Amtszeit entschlossen hat“, erklärt Staudinger. Am Samstag, 12. November, wird im Augustiner Stammhaus, Neuhauser Straße 27, auch das Showprogramm für 2023 vorgestellt. Infos unter www.mfc-moosach.de/veranstaltungen.

Prinz Heiko I. und Prinzessin Alexandra II. freuen sich schon auf die Faschings-Feierlichkeiten. © MFC

Fasching in München: FCN plant normal

„Derzeit planen wir die ganze Saison ,normal‘. Mit Absagen rechnen wir im Moment nicht“, sagt Josef Kreithmeier, Präsident des Faschings­clubs Neuhausen (FCN). Los geht’s am Freitag, 11. November, mit einem Herbstempfang im Neuhauser Trafo, Nymphenburger Straße 171 a. Dort stellen sich ab 19 Uhr das neue Prinzenpaar und die Showgruppen vor. Von Sonntag, 19., bis Dienstag, 21. Februar, soll wieder das Faschingstreiben auf dem Rotkreuzplatz steigen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.