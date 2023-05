Doppelt Grund zum Feiern? ‒ Gemeinsame Feier für FC Bayern München Frauen und Männer bei Titelgewinn geplant

Von: Kevin Wenger

Der FC Bayern München kann am Wochenende mit seiner Frauen- und Männer-Mannschaft Meister werden. Die Pläne zum Fußballwochenende am Marienplatz...

München ‒ Die Titelkämpfe in den höchsten Fußball-Spielklassen der Männer und Frauen sind spannend wie nie - und mittendrin der FC Bayern München. Die Männer- wie die Frauen-Mannschaft haben am letzten Spieltag am Samstag, 27. Mai, und Sonntag, 28. Mai, noch Chancen auf den Meistertitel.

Die Männer müssen am Samstag um 15:30 Uhr beim 1. FC Köln ran und gleichzeitig auf einen Patzer des aktuellen Tabellenführers Borussia Dortmund (im Heimspiel gegen Mainz 05) hoffen. Sollte Bayern gewinnen und die Dortmunder nicht gewinnen, würde der neue und alte Fußballmeister der Männer von der Säbener Straße kommen.

Die Frauen des FC Bayern hingegen sind in der Pole Position für den Titel der Frauen-Bundesliga. In ihrem letzten Saisonspiel müssen die Fußballerinnen gegen den Absteiger Turbine Potsdam (Sonntag, 14 Uhr) ran. Im Fernduell gegen die Wölfinnen aus Wolfsburg (gegen Freiburg) sollten die Bayern-Damen jedoch einen Dreier einfahren. Bei einem Remis der Roten und gleichzeitigem Wolfsburger Sieg wären die Niedersachsen Meister der Frauen-Bundesliga - wegen der besseren Tordifferenz.

Für alle Fans des FC Bayern hat die Stadt München noch ein besonderes Schmankerl parat: Das entscheidende Spiel der Frauen gegen Potsdam wird öffentlich auf dem Marienplatz gezeigt.

Sollte mindestens eine FC Bayern-Mannschaft am Samstag oder Sonntag zum Meister ihrer Spielklasse gekrönt werden, wird die Stadt München traditionell eine Feier für Fans und Akteure auf dem Marienplatz ausrichten. Am Sonntag, 28. Mai, um 17:30 Uhr, werden die erfolgreichen Spieler von Dieter Reiter empfangen, ehe es auf den Rathausbalkon geht.

Sollten beide Bayern-Teams Meister werden, wird es eine große gemeinsame Party geben. Einen Korso zum Rathaus wird es hingegen nicht geben.

Sicherheitsvorkehrungen für die Meisterfeier

Aus Sicherheitsgründen werden an allen Zugängen zum Marienplatz in einem Radius von bis zu 300 Metern rund um das Rathaus Sperren vorbereitet, die je nach Andrang in Kraft gesetzt werden. Für den gesamten Veranstaltungsbereich gilt am Sonntag bereits ab 11 Uhr ein Glas- und Pyrotechnikverbot, auch Fahrräder und E-Tretroller dürfen nicht mitgeführt werden. Im Veranstaltungsbereich abgestellte Fahrräder und E-Tretroller werden entfernt.

Auch wird es an den Zugängen Taschenkontrollen geben, große Taschen und Rucksäcke sollten am besten erst gar nicht mitgeführt werden. Vor dem Rathaus muss ein Sicherheitsbereich abgesperrt werden, die U-Bahn-Ausgänge Rindermarkt, Fischbrunnen und Dienerstraße bleiben geschlossen. Die anderen Ausgänge am Marienplatz werden lageabhängig geschlossen.

Der Zugang zur Gastronomie bleibt dabei grundsätzlich möglich. Im Laufe der Veranstaltung wird es aber, vor allem im Bereich des Marienplatzes, zu Beeinträchtigungen kommen.

Über spontane Änderungen an Sperrzonen informiert die Stadt kurzfristig über Twitter unter dem Hashtag #TitelfeierFCB. Wenn der Marienplatz voll ist, werden die U-Bahnen den Halt auslassen. S-Bahnen fahren wegen der Stammstrecken-Sperrung am Wochenende unabhängig vom Andrang keine. Die nächste SEV-Haltestelle ist am Odeonsplatz. Die Buslinie 132 fährt nur verkürzt, die nächsten Halte sind im Tal und am Viktualienmarkt.