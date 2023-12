Tierärzte warnen: Fehler beim Füttern häufen sich zur Weihnachtszeit – warum Schokolade für Hunde giftig ist

Von: Sebastian Fuchs

Gerade zur Weihnachtszeit häufen sich Fütterungsfehler bei Hunden. Warum gerade Schokolade für die Vierbeiner giftig ist. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Laut Angaben von Tierärzten häufen sich gerade zur Weihnachtszeit Fütterungsfehler bei Hunden. Warum Schokolade für die Tiere sogar lebensgefährlich sein kann.

München – „Schokolade und Rosinen sind die Klassiker“, sagte die Tierärztin Melina Gantzer aus Weilburg. Beides wirke toxisch. Süßigkeiten sind für Menschen ungesund, für Hunde können sie sogar lebensgefährlich werden. Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit würden sich laut Tierärzten die Fütterungsfehler häufen.

Warum Hunde keine Schokolade essen sollten: Typische Fehler beim Füttern zur Weihnachtszeit

Mögliche Symptome einer Vergiftung sind Erbrechen, Durchfall, Herz-Kreislaufprobleme, Atembeschwerden und Krämpfe. Manche Vergiftungen verlaufen sehr schnell, andere können erst nach einigen Tagen auftreten. Auf jeden Fall sollte das Tier sofort zum Veterinär gebracht werden.

Der für Hunde giftige Inhaltsstoff der Schokolade heißt Theobromin. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, ist er ist laut Angaben des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF) in Wiesbaden in Kakaopulver und dunkler Schokolade am höchsten.

Wie gefährlich die Süßigkeit für das Tier wird, hängt sowohl von der Dosis als auch seiner Körpermasse ab. „Es ist ein Unterschied, ob eine Dogge eine Tafel Schokolade frisst oder ein Chihuahua“, erklärt Tierärztin Gantzer. Auch reagieren manche Tiere besonders empfindlich, andere vertragen mehr.

Fehler beim Füttern von Hunden zur Weihnachtszeit: Welche Lebensmittel den Tieren nicht gegeben werden sollten

Als Anhaltspunkt gilt, dass pro Kilogramm Körpergewicht eines Hundes bereits 100 bis 200 Milligramm Zartbitterschokolade mit Sicherheit toxisch wirken. Für einen fünf Kilogramm schweren Hund kann der Verzehr einer Tafel Schokolade tödlich enden. Auch Rosinen sind gefährlich, bereits drei Gramm hiervon pro Kilogramm Körpergewicht reichen für eine Vergiftung.

Macadamianüsse sollten dem Tier ebenfalls nicht gegeben werden, sie können für steife Gelenke, Fieber und starke Schmerzen sorgen. Der Zentralverband warnt weiterhin davor, den Hunden Knochen zu verfüttern, etwa von der Weihnachtsgans. Diese gekochten Knochen zersplittern beim Zerbeißen sehr leicht, so dass scharfkantige Stückchen Magen und Darm verletzen können.

