Sport-Campus auf dem Lerchenauer Feld in München: Das fordern der BA und Feldmochings Vereine

Feldmochings Vereine sowie der BA kritisieren schon seit Jahren Platzprobleme, unter anderem auf der Sportanlage an der Lerchenauer Straße 270.

Auf dem Lerchenauer Feld in München soll unter anderem ein Sport-Campus entstehen. Das fordern der BA und Feldmochings Vereine vom Referat für Bildung und Sport (RBS):

Feldmoching ‒ Es ist eines der großen Bauvorhaben im 24. Stadtbezirk: Im geplanten Quartier auf dem Lerchenauer Feld entstehen etwa 1650 neue Wohnungen, ein Gymnasium, eine Grundschule, Grünflächen, Läden und einen neuen Trambahn-Anschluss.

Sport-Campus auf dem Lerchenauer Feld: Vereine fordern Bau einer Leichtbauhalle

Komplettiert wird das Angebot durch einen Sportcampus im Süden. Wegen diesem haben der BA Feldmoching-­Hasenbergl und die an der Lerchenauer Straße 270 beheimateten Vereine Anforderungen in der jüngsten Sitzung des Gremiums an das Referat für Bildung und Sport (RBS) gestellt.

Einer der insgesamt elf Punkte ist bekannt: eine neue Leichtbauhalle im Süden der Georg-Zech-Allee. „Damit wird gewährleistet, dass der Vereinssport der Kinder und Senioren bereits morgens und nicht erst nach Beendigung des Schulsports am Nachmittag stattfinden kann“, erklärt Christine Lissner (kl. Foto, Grüne).

Christine Lissner (Grüne) hat die Stellungnahme zur Leichtbauhalle für den BA verfasst.

Sie hat die Stellungnahme für den BA verfasst. Diese Forderung hat das Gremium mehrfach an die Stadt gestellt. Zuletzt sammelten Feldmochinger Vereine für eine Petition zum Thema fast 2800 Unterschriften für eine neue Leichtbauhalle im Stadtteil.

Der Campus solle ausschließlich von der Spielvereinigung Feldmoching sowie dem FC Fasanerie-­Nord genutzt werden dürfen. Der BA fordert mindestens ein Großspielfeld mit den Maßen 100 mal 70 Meter.

Sport-Campus auf dem Lerchenauer Feld: Verkehrssituation beschäftigt Vereine und BA

Auch der Verkehr beschäftigt Vereine und das Gremium. Der Parkplatz an der Lerchenauer Straße etwa müsse für die Vereinsgaststätte gesichert werden. Er dürfe nicht von Lehrern oder Besuchern genutzt werden. Die geplante Trambahn solle unterirdisch in das Quartier fahren. „Der Abstand der Trasse zu den Spielfeldern ist zu gering“, kritisiert Lissner. Auf die Gleise fliegende Bälle, könnten Unfälle verursachen.

RBS-Sprecher Lukas Schauer erklärt auf Hallo-Anfrage, dass der Antrag zur Leichtbauhalle inklusive der Petition im Stadtrat am Mittwoch, 14. Juni, behandelt werde. Zur Tram-Trasse könne noch keine Aussage getroffen werden. Details dazu „werden sich im Planfeststellungsverfahren konkretisieren“.

Die Bezirkssportanlage werde aufgewertet und bilde dann mit den auf dem Schulareal entstehenden Sportflächen eine Einheit, „die sowohl für die Schulnutzung als auch für die Vereinsnutzung zur Verfügung gestellt wird“. Eine konkrete Festlegung, welche Vereine dies sind, gebe es noch nicht.

