Agrarlehrpfad am Feldmochinger Anger eröffnet ‒ Landwirte, Stadt und BA wollen Bürger sensibilisieren

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Enthüllten gemeinsam das erste Schild des neuen Landwirtschaftslehrpfads entlang des Feldmochinger Angers (v. li.): Philipp Königer vom Planungsreferat, BA-Chef Rainer Großmann und Landwirtin Bettina Obersojer. © Benedikt Strobach

Auf dem Feldmochinger Anger wurde der erste Teil für den anvisierten Landwirtschaftslehrpfad enthüllt. Was sich der BA von der Aktion erhofft...

Feldmoching ‒ Vor ziemlich genau einem Jahr hatte der örtliche BA die Idee. Mit dem Vorschlag eines Landwirtschaftslehrpfads in der geplanten Parkmeile Feldmochinger Anger konnte das Gremium die Stadtverwaltung schnell begeistern. Nun wurde die erste Informa­tionstafel für das neue Angebot enthüllt.

„Wenn wir Freiräume betrachten, sehen wir verschiedene wichtige Nutzungsmöglichkeiten. Eine davon ist die Landwirtschaft“, erklärte Philipp Königer, Leiter der Abteilung Grünplanung im Planungsreferat. Er freue sich, dass der BA das Thema Agrarlehrpfad im Rahmen der Ideenwerkstatt zu möglichen Angeboten in der Parkmeile aufgegriffen habe und dieser „vergleichsweise schnell“ umgesetzt werden konnte.



Landwirtschaftslehrpfad in Feldmoching: Bürger für Bedeutung sensibilisieren

Auch der Gremiumsvorsitzende Rainer Großmann (CSU) begrüßte die Einrichtung. „Der Pfad zeigt, wie wichtig die landwirtschaftliche Arbeit in einer Großstadt wie München ist.“ Sie leiste einen Beitrag zum Stadtklima, der regionalen Versorgung und helfe Fauna und Flora. „Wir müssen die Anwohner dafür mehr sensibilisieren“, sagte Großmann.



Dem stimmte auch Bettina Obersojer (CSU), Landwirtin und BA-Mitglied, zu: „Der Lehrpfad wird helfen, die Leute darauf hinzuweisen, dass hier keine Wiese zum Spielen ist, sondern Felder für Nahrung liegen.“ Die Schilder enthalten Informationen über die Güter, welche die regionalen Landwirte dort anbauen. „Dieses Jahr gibt es Winterweizen, Ackerbohnen und Brachflächen. Die Schilder sind interaktiv gestaltet. Passanten können nach dem Lesen etwa Fragen zum jeweiligen Thema beantworten.“



Landwirtschaftslehrpfad in Feldmoching: Verschiedene Veranstaltungen in Parkmeile geplant

Die Landwirte hoffen, dadurch auch Müll und Vandalismus zu vermeiden. „In den vergangenen Jahren ist es öfter vorgekommen, dass feiernde Gruppen sich in unsere Felder gesetzt haben“, sagte Martin Obersojer (CSU), Landwirt und BA-Mitglied. „Wir haben mehrfach schon Bierflaschen oder sogar Kästen entfernen müssen. Wenn das Glas in den Mähdrescher gerät, werden die Splitter in der Produktion verarbeitet. Das kann etwa für Tiere, welche die Körner fressen, gefährlich werden.“



Insgesamt drei landwirtschaftliche Betriebe werden die Schilder entlang ihrer Felder am Feldmochinger Anger aufstellen, erklärte Bettina Obersojer. Auch für die Parkmeile an sich seien weitere Veranstaltungen geplant, verriet Königer vom Planungsreferat. „Am Sonntag, 7. Mai, wird es einen Bänketag geben, bei dem wir vorhandene Sitzgelegenheiten und mögliche neue Standorte betrachten. Am Samstag, 8. Juli, gibt es einen Themenspaziergang zur ‚erlebbaren Parkmeile‘ und vom 2. bis 9. August finden dort Sommerspiele statt.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.