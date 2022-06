Sommer in der Parkmeile Feldmochinger Anger ‒ Stadt organisiert Veranstaltungsreihe

Teilen

Das Planungsreferat organisiert im Rahmen eines Bundes-Förderprojekts im Feldmochinger Anger drei Veranstaltungen. Den Start macht die „Essbare Parkmeile“...

Feldmochinger Anger - Im Rahmen des Förderprojekts „Post-Corona-Stadt“ finden in diesem Sommer im Feldmochinger Anger drei öffentliche, von der Stadt geplante Impulsveranstaltungen statt. Den Start der Reihe bildet am Samstag, 11. Juni, die „Essbare Parkmeile“.

Welche Erzeugnisse bringt der Feldmochinger Anger hervor und was wächst entlang der Parkmeile? - Bei einem begleiteten Spaziergang mit Stadtbaurätin Prof. Dr. Elisabeth Merk, sowie lokalen Landwirten und Experten, können sich die Münchner über die Themen Landwirtschaft und Gärtnern informieren.

Der Spaziergang geht von 15 bis 18 Uhr und umfasst drei Stationen, an denen auch lokale Snacks angeboten werden. Dazwischen findet eine Wildkräuterwanderung statt. Treffpunkt ist der Kinder- und Jugendtreff s‘Dülfer (Dülferstraße 34).

Am Samstag, 24. Juli, geht es weiter mit dem Sportaktionstag „Bewegte Parkmeile“ und am Samstag, 1. Oktober, mit der „Bunten Parkmeile“. Mehr Infos gibt es unter stadt.muenchen.de/infos/parkmeilen-muenchen.

„Post-Corona-Stadt - Ideen und Konzepte einer resilienten Stadtentwicklung“

Gerade in Zeiten des Corona-Lockdowns haben Parkmeilen den Menschen in den Städten als wichtige Erholungsflächen gedient. Im Rahmen des Förderaufrufs „Post-Corona-Stadt – Ideen und Konzepte einer resilienten Stadtentwicklung“ des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt-, und Raumforschung (BBSR) wurde das Planungsreferat München aus über 220 Bewerbungen ausgewählt und erhielt Fördergelder, welche bis Herbst 2023 in temporäre Umgestaltungen und Neunutzungen der Parkmeilen investiert werden können.