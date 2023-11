Felix Brych aus München ist Rekord-Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga ‒ und verletzt sich am Kreuzband

Von: Benedikt Strobach

Felix Brych (im gelben Trikot) ist Botschafter für München bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ‒ und nun Rekord-Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga. © dpa/Daniel Maurer

Felix Brych aus München ist mit Wolfgang Stark Rekord-Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga. Er verletzte sich bei der Partie am Samstag am Kreuzband.

München / Frankfurt ‒ Fünfmaliger DFB- und zweimaliger Welt-Schiedsrichter des Jahres ist er bisher. Nun darf Felix Brych aus München einen weiteren Titel dazuzählen. Mit seinem Einsatz im gestrigen Abendspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (Endstand: 2:1 für Stuttgart) ist der 48-Jährige nun mit 344 Bundesligapartien gleichgezogen mit Wolfgang Stark und damit Rekord-Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga. Eine bittere Pille musste er dabei aber schlucken: Brych verletzte sich während der Partie am Kreuzband und wird nun lange ausfallen.

Kreuzbandriss beim Rekordspiel: Schiedsrichter Felix Brych verletzt sich bei Bundesliga-Partie in Frankfurt

Der Schwabinger konnte die Partie nicht beenden, da er sich in der ersten Halbzeit am rechten Knie verletzt hatte. Die zweiten 45 Minuten übernahm Patrick Schwengers. Der Vierte Offizielle kam so gleichzeitig zu seinem Debüt in der Bundesliga. Brych sagte nach der Partie zu Sky, dass es einen Verdacht auf einen Kreuzbandriss gebe. Ein MRT bestätigte diese Befürchtung kurz darauf.

Damit wird sich der frühere Welt- und DFB-Schiedsrichter des Jahres auf eine lange Wartezeit einstellen müssen, bis er den alleinigen Rekord aufstellen kann. Ob Brych noch in dieser Saison wieder auf dem Feld stehen wird, ist fraglich. Neben den 344 Bundesliga-Spielen leitete der 48-Jährige seit Ende August 2004 insgesamt 103 Europapokal-Partien sowie 64 Länderspiele. Ein Highlight für ihn war die Leitung des Champions League Finales 2017 zwischen Juventus Turin und Real Madrid (4:1 für die Spanier).

