Wegen Volksverhetzung in Münchner Kneipe festgenommen ‒ Mann beißt zwei Polizisten in den Arm

Von: Kristina Beck

In einer Münchner Kneipe ist eine Festnahme eskaliert. Die zwei Männer hatten sich zuvor antisemitisch und volksverhetzende Kommentare geäußert. (Symbolbild) © Johannes Neudecker

Weil sie sich antisemitisch und volksverhetzend äußern, sollen sie das Lokal in München verlassen. Ein Mann weigert sich zu gehen. Die Situation gerät außer Kontrolle.

München / Isarvorstadt ‒ Zwei Männer (38 und 34) werden wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Hausfriedensbruch angezeigt, weil sie am Sonntagabend in einer Gaststätte in der Isarvorstadt antisemitische Äußerungen von sich gegeben haben.

Wegen Volksverhetzung angezeigt ‒ Mann beißt Polizisten bei Festnahme in München in den Arm

Der 54-jährige Inhaber der Gaststätte alarmierte daraufhin die Polizei, weil die beiden Männer das Lokal nicht verlassen wollten. Die Polizei sprach beiden einen Platzverweis aus, dem der jüngere von den beiden Männern sofort nachkam.

Der andere weigerte sich auch nach mehrmaliger Aufforderung vehement, weshalb ihn die beiden Polizisten an den Armen Richtung Ausgang führen wollten.

Der 38-Jährige leistete hierbei Widerstand und wurde von den Polizisten zu Boden gebracht. Der 38-Jährige hörte allerdings nicht auf, sich zu wehren, und biss beiden Polizisten in die Arme. Mithilfe weiterer angeforderten Streifen wurde der Mann schlussendlich unter Kontrolle gebracht.

Mann verletzt Münchner Polizisten bei Festnahme wegen Volksverhetzung

Weil er nach Angaben der Polizei im Gesicht leicht verletzt worden war, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Neben den Bissen wurde einer der Polizisten am Knie verletzt und war nicht mehr dienstfähig.

Der 38-Jährige wird zusätzlich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Er wurde nach der Anzeigenaufnahme und der ambulanten Behandlung im Krankenhaus von dort aus entlassen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

