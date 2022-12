München: Feuer greift auf Hausfassade über ‒ Ursache des Brandes unklar

Von: Kristina Beck

Nach Brand einer Mülltonne in München greift das Feuer greift auf eine Hausfassade. Die Einsatzkräfte mussten diese öffnen, um etwaige Schäden festzustellen. © Berufsfeuerwehr München

Nachdem eine große Mülltonne in Brand geraten war, hat die angrenzende Hausfassade in der Dülferstraße in München Feuer gefangen.

München ‒ Eine Großraummülltonne ist in der Dülferstraße in Feldmoching-Hasenbergl in Brand geraten und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Feuer geht auf Hauswand über: Feuerwehr kontrolliert Fassade auf Schäden

Allerdings hatte das Feuer bereits auf die Fassade übergriffen. Um sicherzustellen, dass die Hausfassade keine größeren Schäden davongetragen hat, wurde die Hauswand von den Einsatzkräften „großflächig geöffnet, abgelöscht und im Anschluss mit der Wärmebildkamera kontrolliert“.

Zudem wurden die angrenzenden Wohnungen auf etwaige Schäden überprüft. Die Feuerwehr hat aber keine Beschädigung festgestellt.

Zur Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

