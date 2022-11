Sechsstelliger Sachschaden nach Zimmerbrand in Münchner Doppelhaushälfte

Von: Kevin Wenger

Bei einem Zimmerbrand in einer Doppelhaushälfte in Pasing ist ein sechsstelliger Sachschaden entstanden. © Berufsfeuerwehr München

In Pasing ist ein Feuer in einem Zimmer einer Doppelhaushälfte ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, aber einen sechsstelligen Sachschaden nicht mehr verhindern.

In der Pfeivestlstraße in Pasing kam es am Montagnachmittag zu einem Zimmerbrand in einer Doppelhaushälfte. Viel Rauch drang aus dem ersten Obergeschoss, sodass die Feuerwehr das Feuer schon auf der Anfahrt zum Einsatzort ausmachen konnte.

Ein zufällig anwesender Paketbote versuchte unterdessen, gemeinsam mit einer 25-jährigen Bewohnerin, den Brand durch einen Feuerlöscher zu löschen. Die Versuche blieben allerdings erfolgslos.

Zwei Löschtrupps wurden letztendlich benötigt, um das Feuer im ersten Obergeschoss der Doppelhaushälfte zu löschen.

Zimmerbrand mit hohem Sachschaden: Haus nicht mehr bewohnbar - eine Person leicht verletzt

Aufgrund der starken Rauchausbreitung wurde das ganze Haus mit Ruß bedeckt und somit beschädigt. Das Haus ist nun nicht mehr bewohnbar.

Die 25-Jährige wurde beim Löschversuch leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Die Familie kommt nun bei Bekannten unter. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 200 000 Euro.

Die Münchner Polizei ermittelt zur Brandursache.

