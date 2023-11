Isolierung in Brand: Feuerwehr-Einsatz auf Flachdach in München ‒ erheblicher Sachschaden

Von: Sebastian Fuchs

Die Feuerwehr hat einen Brand auf einem Flachdach in München gelöscht. Dafür musste das Dach auf einer Länge von 20 Metern geöffnet werden. © Berufsfeuerwehr München

Die Münchner Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz in Moosach ausgerückt. Auf dem Flachdach eines Bürogebäudes war ein Feuer ausgebrochen.

München / Moosach ‒ Laut Bericht der Feuerwehr bemerkte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Donnerstagabend den Brand auf dem Flachdach eines Bürogebäudes in Moosach. Sofort alarmierte er per Notruf die Feuerwehr.

Feuerwehreinsatz in Moosach: Brand auf dem Flachdach eines Bürogebäudes in München

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen im Bereich des Daches schnell ausfindig machen. Eine Isolierung war in Brand geraten. Die Einsatzleitung forderte daraufhin umgehend weitere Kräfte an.

Die Feuerwehr leitete einen Löschangriff sowohl über eine Drehleiter als auch über das Treppenhaus ein. Um die brennende Isolierung zu löschen, mussten die Einsatzkräfte das Blechdach auf einer Länge von 20 Metern öffnen.

Brand auf Flachdach in Moosach: Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Der Gebäudekomplex wurde auch im Innenbereich kontrolliert, laut Feuerwehr entstand hier aber kein Schaden. Gegen 22:00 Uhr waren alle Glutnester abgelöscht und die Einsatzkräfte konnten das Gebäude verlassen.

Eine Stunde später kontrollierte die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges die Brandstelle. Hier konnte ein Wiederaufflammen ausgeschlossen werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Feuerwehr auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

