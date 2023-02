Luxuswagen in Flammen: Feuerwehr löscht brennenden Porsche in München ‒ Polizei ermittelt zur Brandursache

Von: Sebastian Fuchs

In München ist in der Nacht ein Porsche vollständig ausgebrannt. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

In München ist in der Nacht ein Porsche abgebrannt. Am nahegelegenen Gebäude brachte die Hitze sogar Fenster zum Splittern, bevor der Brand unter Kontrolle war.

München / Au-Haidhausen ‒ Für den Luxusschlitten kommt jede Hilfe zu spät: Totalschaden. Nachdem am Mittwochmorgen ein Porsche auf dem Gelände eines Autohauses in Flammen aufgegangen war, konnte die Feuerwehr größeren Schaden aber verhindern.

Porsche in München abgebrannt: Polizei startet Ermittlungen zur Brandursache

Der Pkw brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits lichterloh. Laut Bericht der Feuerwehr waren sogar die Fenster des nahegelegenen Gebäudes durch die enorme Hitze der Flammen gesplittert.

Durch das schnelle Eingreifen der Brandbekämpfer konnten weitere Sachschäden im Inneren des Gebäudes vermieden werden. Das Feuer wurde innerhalb von Minuten unter Kontrolle gebracht.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch ungeklärt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

