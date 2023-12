Wohnungstüre zugefallen: Feuerwehr München bringt ausgesperrte Mutter und Kind wieder zusammen

Von: Sebastian Fuchs

Drucken Teilen

Die Münchner Feuerwehr hat eine aus ihrer Wohnung ausgesperrte Mutter wieder mit ihrem Kleinkind vereint. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Weil die Wohnungstüre zufiel, wurde eine Mutter in München von ihrem Kleinkind getrennt. Die Feuerwehr rückte aus und brachte die Familie wieder zusammen.

München – In München wurde eine Mutter am Donnerstag unfreiwillig von ihrem Kleinkind getrennt. Durch einen Windstoß war die Tür ihrer Wohnung in der Uhdestraße zugefallen.

Das Kind blieb laut Feuerwehr alleine in der Wohnung zurück und tat seinem Unmut über die unfreiwillige Trennung lauthals kund.

Mutter aus Wohnung ausgesperrt und von Kleinkind getrennt: Feuerwehr München führt Familie wieder zusammen

Zusammen mit dem älteren Geschwisterchen war die Mutter aus der Wohnung ausgesperrt. Die Feuerwehr rückte aus, konnte die Wohnungstüre am Einsatzort gewaltfrei öffnen und so die Familie wieder erfolgreich zusammenführen.

Mutter und Kind kamen mit dem Schrecken davon.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.