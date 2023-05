München: Eichhörnchen verfängt sich beim Klettern in Netz ‒ Feuerwehr muss Tier befreien

Tierischer Einsatz

+ © Berufsfeuerwehr München Beamte der Münchner Feuerwehr haben ein Eichhörnchen in Haidhausen aus einem Netz befreit. Das Tier hatte sich beim Klettern an einer Hausfassade darin verfangen. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr München hat ein Eichhörnchen aus einem Netz befreit. Das Tier hatte sich beim Klettern an einer Hausfassade in Haidhausen verfangen.

München / Haidhausen ‒ Die Feuerwehr ist am Wochenende zu einem tierischen Einsatz ausgerückt. Ein Eichhörnchen hatte sich beim Klettern an einer Hausfassade in Haidhausen in einem Netz verfangen. Das Nagetier konnte sich selbst nicht mehr befreien. Am Ende mussten zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr helfen.

München: Eichhörnchen verfängt sich beim Fassaden-Klettern in Netz ‒ Feuerwehr kann Tier befreien

Der Aufstieg des Eichhörnchens schien zunächst problemlos zu funktionieren. Im zweiten Stock kam es jedoch zu Problemen. Das Tier verfing sich mit seinen Hinterbeinen in einem Netz. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte den glücklosen Nager und rief die Feuerwehr zu Hilfe.

Die fuhr zunächst mit einem Kleinalarmfahrzeug an die Grillparzerstraße. Vor Ort musste man dann jedoch feststellen, dass das Eichhörnchen für die verfügbaren Gerätschaften zu weit oben hing. Also musste noch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug angefordert werden.

Mit dessen Steckleiter konnten die Einsatzkräfte dann zum Tier aufsteigen und dieses kurz darauf aus seiner misslichen Lage befreien. Nach kurzer ambulanter Versorgung und Beruhigung konnte der Glückliche wohlbehalten und unverletzt in die Freiheit entlassen werden.

