Brand in Feldmochinger Gaststätte: Feuerwehr in München im Einsatz – eine Person verletzt im Krankenhaus

Von: Sebastian Fuchs

Bei einem Zimmerbrand in München wurde eine Person leicht verletzt. © Berufsfeuerwehr München

Bei einem Brand im Wohnbereich einer Gaststätte in Feldmoching wurde eine Person leicht verletzt. Die Münchner Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindern.

München – Am Montagnachmittag gegen 13:50 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Brand im Wohnbereich einer Gaststätte in Feldmoching informiert. Per Notruf sei man zunächst sogar über eine in der brennenden Wohnung eingeschlossenen Person unterrichtet worden.

Brand in Feldmochinger Gaststätte: Eine Person verletzt im Krankenhaus

Neben der Feuerwehr rückte daher auch der Rettungsdienst aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Gaststätte hatten sich jedoch bereits alle Personen aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht.

Drei Betroffene mussten von Mitarbeitern des Rettungsdienstes betreut werden. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen in eine Münchner Klinik gebracht, berichtet die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten begann, breitete sich dass Feuer bereits vom Erdgeschoss in den oberen Stock aus. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl jedoch verhindert werden. Das Gebäude einschließlich des Gaststättenbereichs ist durch Brandgeruch in Mitleidenschaft gezogen.

Zimmerbrand in München: Feuerwehr mit Schneeketten im Einsatz

Inwieweit hier eine Schadenssanierung notwendig ist, kann von der Feuerwehr nicht eingeschätzt werden. Der entsandene Sachschaden könne daher nicht eingeschätzt werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Nach dem Wintereinbruch in Bayern sind die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr nach wie vor mit Schneeketten ausgerüstet, um jederzeit alle Einsatzstellen zu erreichen.

