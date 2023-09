Szene wie im Film: Gas tritt aus Transporter in Aubing aus ‒ Feuerwehr München im Einsatz

Von: Sebastian Fuchs

Szene wie aus einem Film: Gasaustritt aus einem Transporter in München verursacht dichten Nebel © Feuerwehr München

Die Münchner Feuerwehr ist zu einem Transporter in Aubing gerufen worden, bei dem Gas ausgetreten war. Ein technischer Defekt war die Ursache.

München / Aubing ‒ Dichte Nebelschwaden rund um einen Transporter in der Nacht. Dazu das diffuse Licht der Feuerwehr und der Scheinwerfer des Transporters. Die Kulisse bei einem Einsatz der Münchner Feuerwehr in Aubing am Sonntagabend erinnerte stark an eine Szene aus einem Film.

Laut Feuerwehr waren die Einsatzkräfte zu einem Transporter in Aubing gerufen worden, aus dem wegen eines technischen Defektes Gas ausgetreten war. Um Messungen durchzuführen wurde der Bereich um das Fahrzeug kurzfristig abgesperrt.

Gasaustritt aus Transporter in München ‒ Laut Feuerwehr keine erhöhte Brandgefahr

Da es sich bei dem austretenden Gas um medizinischen Sauerstoff handelte und der Austritt unter freiem Himmel stattfand, war laut Feuerwehr keine erhöhte Brandgefahr zu erwarten.

Der Fahrer des Transporters ließ den Überdruck im 800kg Sauerstofftank kontrolliert ab, sodass ein weiteres unkontrolliertes Abströmen über das Druckventil nicht mehr möglich war.

Nach 25 Minuten konnten die Einheiten der Feuerwehr die Einsatzstelle wieder verlassen. Eine Gefahr für die Umwelt bestand zu keiner Zeit, berichtet die Feuerwehr.

