Feuerwehr-Einsatz wegen Kellerbrand in München: Anwohner fliehen aus Mehrfamilienhaus

Von: Sebastian Fuchs

Drucken Teilen

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend wegen eines Kellerbrands in einem Mehrfamilienhaus in München ausgerückt. © Berufsfeuerwehr München

Wegen eines Kellerbrandes mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen fluchtartig verlassen. Per Notruf wurde die Feuerwehr alarmiert.

München ‒ Laut Bericht der Feuerwehr hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Allgäuer Straße Rauch in dem Gebäude bemerkt. Er verständigte umgehend per Notruf die Feuerwehr. Außerdem informierte der Mann seine Nachbarn, die daraufhin aus dem Gebäude flüchteten.

Kellerbrand in München: Feuerwehr kann Flammen schnell löschen ‒ Polizei ermittelt zur Brandursache

Beim Eintreffen der Feuerwehr informierte der Bewohner die Einsatzkräfte über die Lage. Im Anschluss gingen Atemschutztrupps mit einem C-Rohr in den Keller des Gebäudes. Sie setzten einen Rauchschutzvorhang, um zu verhindern, dass Rauch ins Treppenhaus gelangen konnte. Weitere Einsatzkräfte schlugen Kellerfenster ein, um Abluftöffnungen zu schaffen.

Laut Feuerwehr konnte der Bereich durch die Maßnahmen schnell vom Rauch befreit und das in Flammen stehende Kellerabteil gelöscht werden. Die Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens sei laut Feuerwehr noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.