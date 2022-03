Brand in Küche in München von Feuerwehr gelöscht - 22-Jähriger erleidet Verletzungen

Beim Löschversuch eines Brandes in der Küche hatte sich ein Mann selbst verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen. (Symbolbild) © Carmen Jaspersen/dpa

Als in der Wohnung eines 22-Jährigen ein Feuer ausbrach, versuchte er dieses selber zu löschen. Dabei verletzte er sich aber und die Feuerwehr konnte später den Brand beseitigen.

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand am Gnadenwaldplatz in Trudering gerufen. In der Wohnung eines 22-jährigen Mannes brannte es in der Küche.

Küchenbrand in München: Mann bei Löschversuch verletzt - Feuerwehr kann Feuer beseitigen

Während die Einsatzkräfte zum Unglücksort fuhren, versuchte der 22-Jährige bereits das Feuer in der Küche selbst zu löschen - mit wenig Erfolg. Der Mann verletzte sich dabei sogar und wurde während der Löscharbeiten von einem Notarztteam versorgt und in eine Münchner Klinik gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und den Brandrauch aus der Wohnung beseitigen.

Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

