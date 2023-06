Münchner Feuerwehr heißt acht neue Fahrzeuge im Dienst willkommen

Von: Kevin Wenger

Acht neue Fahrzeuge werden von der Feuerwehr ab heute eingesetzt. © Berufsfeuerwehr München

Die Münchner Feuerwehr freut sich über acht neue Kleinalarmfahrzeuge (KLAF). Die Wägen ersetzen 17-jährige Altfahrzeuge und sind schon im Einsatz.

München ‒ Die Feuerwehr tauscht alte Fahrzeuge gegen neue Fahrzeuge: Ab heute sind acht neue Kleinalarmfahrzeuge (KLAF) im Einsatz. Die Wägen werden hauptsächlich für kleinere Einsätze genutzt.

Seit 2006 waren die alten Fahrzeuge im Einsatz, doch nach 17 Jahren Dienst wurde es nun Zeit für neue Ausrüstung. Die neuen KLAF wurden an die Feuerwachen am Sendlinger Tor, im Westend, in Schwabing, Riem, Föhring und Pasing geliefert.

Neue Fahrzeuge für Feuerwehr: Breites Einsatzspektrum

Die KLAF werden zu zeitunkritischen Türöffnungen, Beseitigungen von Ölspuren, Verschalungen von Türen und Fenstern nach Sturmschäden und weiteren technischen Hilfsleistungen entsendet. Aber auch tierische Einsätze, das Einfangen und Transportieren von verletzten oder gefährlichen Tieren, gehören zum Spektrum.

Die neuen Fahrzeuge können, im Gegensatz zu den alten KLAF, auch Logistik- und Transportaufgaben erledigen. So würde unter anderem der Transport von kontaminierten Einsatzgeräten mit den neuen Fahrzeugen möglich werden.

