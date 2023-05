Ausflug am Vatertag: Feuerwehr München fängt entlaufenen Hahn nach wilder Jagd

Von: Sebastian Fuchs

Der entlaufene Hahn konnte in einer Grünanlage an der Landsbergerstraße in München wieder eingefangen werden. © Berufsfeuerwehr München

Die Münchner Feuerwehr hatte am Vatertag einige Mühe einen entlaufenen Hahn wieder einzufangen. Der Gockel war aus seinem Käfig ausgebrochen und geflohen.

München ‒ Da sich seine beiden Hähne um die wenigen Hühner stritten, entschied sich ein Landwirt aus München eines der Tiere zu verkaufen. Bei der Übergabe an seinen neuen Besitzer ist dem Gockel am Donnerstag die Flucht gelungen. Nur mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Hahn wieder eingefangen werden.

Feuerwehr München auf Hahnenjagd: Gockel entkommt aus seinem Käfig und flieht

Der Käufer, der auf seinem Bauernhof dringend einen Hahn für seine Hennen brauchte, wollte diesen am Vatertag abholen. Für den Transport hatte er einen eigens präparierten Karton mitgebracht. Zuvor wollte er den Gockel aber nochmal seinen Enkeln zeigen. Das Tier sah seine Chance und nutzte sie: Der Hahn konnte aus dem Käfig fliehen und rannte um sein Leben.

Der Mann versuchte den Flüchtigen zunächst selbst einzufangen. Seine Bemühungen blieben jedoch erfolglos und so verständigte er die Feuerwehr. Die Leitstelle München schickte ein Fahrzeug und die Einsatzkräfte begaben sich auf Hahnenjagd. Doch auch die Feuerwehr hatte ihre Mühe das schnelle Tier dingfest zu machen.

In einem Grünstreifen an der Landsbergerstraße konnte der Gockel kurzzeitig festgesetzt werden. Es zeigte sich aber, dass der Hahn den Jägern in Sachen Geschwindigkeit weit überlegen war. Er entkam erneut und versteckte sich auf einer anliegenden Grünfläche, berichtet die Feuerwehr.

Hahnenjagd am Vatertag: Feuerwehr München schnappt entlaufenen Gockel

Die Grünanlage wurde großflächig abgesucht und der Freigeist konnte wieder aufgespürt werden. Ein Einfangen mit einfachen Mitteln war nicht möglich, daher wurde vom Einsatzleiter ein Abdecknetz für Transportmulden zu einem Hahnenfangnetz umfunktioniert. Das Tier wurde von seinen Jägern umstellt und konnte letzten Endes eingefangen werden.

Der flüchtige Gockel wurde anschließend wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer übergeben und von diesem zu seinem neuen Zuhause gebracht.

