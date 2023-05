München: Feuerwehr muss zu Kellerbrand in Hadern ausrücken

Die Münchner Feuerwehr musste am Wochenende zu einem Kellerbrand in Hadern ausrücken. © Feuerwehr München

In Hadern ist es am Wochenende zu einem Kellerbrand gekommen. Die Details des Einsatzes der Feuerwehr...

München - Am Abend des Samstag, 20. Mai, ging ein Anruf in der Leitstelle München über einen Kellerbrand in der Voglmaierstraße ein. Das dort lebende Paar schilderte, dass es zu einer massiven Rauchentwicklung aus dem Keller komme, sie aber bereits das Gebäude verlassen hatten.

Kellerbrand in Hadern: Feuerwehr stellt vor Ort beträchtliche Rauchentwicklung fest

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr München wurden zur gemeldeten Adresse entsandt. Hier habe sich sofort die erhebliche Rauchentwicklung in und am Gebäude bestätigt. Sofort machte sich ein Atemschutztrupp auf den Weg in den Keller, um die Ursache zu finden.

Parallel dazu bereiteten die Einsatzkräfte mehrere Lüfter vor, um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen. Nach kurzer Zeit war die Ursache für die Rauchentwicklung auf einer Werkbank lokalisiert. Hier war ein Elektrogerät in Brand geraten, welches schnell gelöscht werden konnte. Die anschließenden Lüftungsmaßnahmen des Gebäudes gingen mit mehreren Lüftern ebenfalls rasch vonstatten.

Kellerbrand an der Voglmaierstraße: Keine Angabe über Schadenshöhe

Zwischenzeitlich wurde die Hauskatze vermisst, die sich aber vermutlich über eine offene Terrassentür vor dem Trubel selbst rettete. Der Brandschaden habe sich letztendlich auf die Werkbank und die angrenzende Elektrik begrenzt. Dennoch könne durch die Verrauchung ein erheblicher Schaden entstanden sein, so die Feuerwehr. Dieser könne aber erst durch einen Sachverständigen eingeschätzt werden.

Das Bewohnerpaar blieb unverletzt.

