Dreijähriger in Auto eingesperrt ‒ Junge befreit sich mithilfe der Feuerwehr München

Von: Kristina Beck

Die Feuerwehr München musste einen dreijährigen Jungen dazu bringen, um das versperrte Auto mit dem Autoschlüssel zu öffnen. © Stephan Jansen/dpa

Ein Dreijähriger hat sich mithilfe der Feuerwehr München aus einem Auto befreit. Das Fahrzeug hatte sich zuvor selbstständig verschlossen ‒ der Autoschlüssel lag noch drin.

München / Bogenhausen ‒ Die Feuerwehr München wurde am Mittwochnachmittag zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen. Eine Mutter hat den Notruf gewählt, weil sich das Auto nach Angaben der Feuerwehr eigenständig versperrt hatte. Ihr drei Jahre alter Sohn saß aber noch in dem Fahrzeug, in dem sich auch der Autoschlüssel befand.

Da die Frau in der Nähe wohnt, wollte sie den Zweitschlüssel zum Pkw holen. In der Zwischenzeit versuchten die Einsatzkräfte, den Jungen spielerisch zu unterhalten. Nach wenigen Minuten kehrte die Mutter zurück ‒ allerdings ohne Zweitschlüssel, weil sie ihn nicht finden konnte.

Feuerwehr München rettet Kind (3) aus einem verschlossenen Auto

„Da sich der Bub bei bester Gesundheit und guter Laune befand, entschlossen sich die Einsatzkräfte, das Auto zu öffnen, ohne dieses zu beschädigen“, heißt es in der Mitteilung am Donnerstag.

„Mit spielerischen Gesten und Engelszungen brachten sie den Jungen dazu, nach dem Autoschlüssel zu greifen und die Schlüsseltasten zu betätigen. Das war erfolgreich und so waren nach knapp 25 Minuten Mutter und Kind wieder glücklich vereint“, resümiert die Feuerwehr den erfolgreichen Einsatz.

