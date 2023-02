Zusammenstoß mit Lkw in München: Feuerwehr muss eingesperrte Fahrerin nach Unfall aus ihrem Auto befreien

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Nach einem Unfall mit einem Lkw musste die Feuerwehr München eine junge Frau aus ihrem Fahrzeug befreien. © Berufsfeuerwehr München

Nach einem Unfall mit einem Lkw in München saß eine Frau in ihrem Auto fest. Die Fahrerin konnte nur mithilfe der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

München / Obermenzing ‒ Schrecksituation in Obermenzing: Nach einer Kollision mit einem Lkw konnte sich die Fahrerin eines Renault Modus nicht selbst befreien und saß in ihrem Auto fest. Die beiden Fahrzeuge waren am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Pippinger- und Verdistraße zusammengestoßen.

Während der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug eigenständig verlassen konnte, war die junge Frau beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch in ihrem Auto eingesperrt.

+++ Dreijähriger in Auto eingesperrt ‒ Junge befreit sich mithilfe der Feuerwehr München +++

Zusammenstoß mit Lkw in München: Feuerwehr rettet junge Fahrerin nach einem Verkehrsunfall aus ihrem Auto

Über die Fahrerseite konnte sie ihr Fahrzeug nicht verlassen, die Tür hatte sich laut Bericht der Feuerwehr mit einem Verkehrsschild verkeilt. Die Beifahrerseite war durch den Zusammenstoß mit dem Lkw stark eingedellt. Auch hier kam die Frau nicht aus ihrem Wagen.

Mit vereinten Kräften konnten die Feuerwehrleute das Verkehrsschild schließlich so weit zu Boden drücken, dass die Tür des Renault geöffnet werden konnte. Der jungen Frau war es daraufhin möglich, ihr Fahrzeug eigenständig zu verlassen.

Unfall mit Lkw in München: Notarzt bringt Fahrerin für weitere Untersuchung ins Krankenhaus

Die Einsatzkräfte entschieden, die Frau zur Abklärung in eine Münchner Klinik zu bringen. An beiden Fahrzeugen ist ein erheblicher Schaden entstanden. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.