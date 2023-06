Feuerwehr mit bundesweiter Kampagne – die aktuelle Lage in München

Neue Fahrzeuge aber bald zu wenig Helfer? Die Feuerwehr will mit einer Social-Media-Kampagne gegensteuern. © Berufsfeuerwehr München

Bundesweit verzeichnen Feuerwehren sinkende Bewerberzahlen, so auch in München. Wie man hier dem Personalschwund entgegenwirken möchte:

München ‒ Die Berufsfeuerwehren in Deutschland kämpfen mit sinkenden Bewerberzahlen. „Leider müssen wir auch in München einen Rückgang der Bewerbungen für die Ausbildung gegenüber den Zahlen von vor fünf bis acht Jahren feststellen“, räumt Oberbranddirektion Wolfgang Schäuble, Leiter der Feuerwehr München, ein.

Deshalb beteilige man sich auch an der bundesweiten Social-Media-Kampagne „Zum Retten berufen“ der Berufsfeuerwehren vom 19. bis 23. Juni. Via Facebook, Twitter und Instagram berichten die Helfer nicht nur aus ihrem Alltag, sie informieren auch über Karrierechancen.

In München gibt es aktuell 1740 Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr. Wie viele Stellen genau offen sind, konnte Sprecher Stefan Kießkalt auf Hallo-Nachfrage nicht mitteilen. Aber: „Ob Feuerwehrmann, Notfallsanitäter, Brandmeister oder Brandrat: In allen Arbeitsbereichen wird Verstärkung gebraucht.“



Feuerwehren in Not? - Abgänge als Problem, Social-Media-Kampagne und Aktionstage als Gegenmittel

Das Problem: „Aktuell gehen mehr Helfer als kommen.“ Dafür gebe es mehrere Gründe. Zum einen spiele der demografische Wandel eine Rolle. Für einige Interessenten ist „der wirtschaftliche Aspekt ausschlaggebend oder die Ausbildung dauert ihnen zu lange“, sagt Kießkalt. Einige Lehrgänge seien auch wegen Corona ausgefallen.



Neben der besagten Social-Media-Kampagne sind auch mehrere Tage der offenen Tür geplant. Beispielsweise an den Samstagen, 9. September, in Perlach, 16. September in Waldtrudering oder am 14. Oktober im Harthof.

Doch auch an einer anderen Stellschraube soll gedreht werden: „Die Voraussetzungen für die Mitarbeit bei der Feuerwehr sollen angepasst werden“, erklärt Kießkalt. Bisher musste jeder Helfer vor der Anstellung eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen. Geplant sei nun, künftig direkt nach dem Schulabschluss die Ausbildung bei der Feuerwehr beginnen zu können.



Dramatisch ist die Lage übrigens noch nicht: Bislang könne man alle Ausbildungsplätze mit „sehr gut qualifiziertem Personal“ füllen, sagt Schäuble.

Acht neue Fahrzeuge Die Feuerwehr München hat insgesamt acht neue Kleinalarmfahrzeuge für die Hauptfeuerwache am Sendlinger Tor, sowie die Wachen im Westend, in Schwabing, Pasing, Föhring und Riem angeschafft. Sie sind hauptsächlich bei kleineren technischen Hilfeleistungen und dem Transport von Tieren oder kontaminierten Geräten im Einsatz. Laut Sprecher Stefan Kießkalt gehören auch Türöffnungen, die Beseitigung von Ölspuren, das Verschalen von Fenstern und Türen sowie das Beheben von Wasserschäden dazu. Die Fahrzeuge erweitern dadurch „die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr maßgeblich“, lobt Kießkalt.

