Abenteuer für kleinen Mauersegler: Jungvogel verbringt Nacht auf der Feuerwache in München

Von: Sebastian Fuchs

Die Münchner Feuerwehr hat einen jungen Mauersegler aufgelesen und zu einer Aufzuchtstation gebracht. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr hat einen entkräfteten Mauersegler am Nationaltheater aufgelesen. Der Jungvogel wurde nach einer Nacht in der Feuerwache in eine Aufzuchtstation gebracht.

München ‒ Eine Besucherin hatte am am Donnerstagabend einen völlig entkräfteten Jungvogel vor dem Eingang des Nationaltheaters entdeckt. Sie nahm den Mauersegler auf und suchte Rat beim Personal des Theaters.

Wie die Feuerwehr berichtet wurde umgehend die im Nationaltheater anwesende Brandsicherheitswache um Hilfe gebeten. Im Anschluss wurde zunächst ein Karton für den kleinen Vogel organisiert und dann über das weitere Vorgehen diskutiert.

Feuerwehr rettet kleinen Mauersegler: Jungvogel in Aufzuchtstation transportiert

Da es alles andere als leicht ist einen Jungvogel aufzuziehen, wurde entschieden den Mauersegler in eine spezialisierte Aufzuchtstation zu bringen. Die Brandsicherheitswache organisierte ein Fahrzeug der Feuerwehr und brachte das Tier auf die Feuerwache.

Dort verbrachte der Jungvogel die Nacht, um am nächsten Tag zur Aufzuchtstation gebracht zu werden.

