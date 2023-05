Tierische Einsätze für Feuerwehr in München: Eichhörnchen und Enten-Familie gerettet

Von: Benedikt Strobach

Am Wochenende rettete die Feuerwehr München ein Eichhörnchen nach einer Raben-Attacke in Laim. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr München ist bei elf Einsätzen Tieren zur Hilfe gekommen. Auch ein Eichhörnchen in Laim und Enten am Westkreuz wurden gerettet.

Dass die Feuerwehr nicht nur Menschen hilft, hat sie am Samstag, 28. April, mehrfach bewiesen. Einsatzkräfte sind an diesem Tag zu insgesamt elf Einsätzen ausgerückt, um Tieren in Not beizustehen. Zwei Vorfälle wurden genauer beschrieben.

Feuerwehr München im Tier-Einsatz: Hilfe für Eichhörnchen in Laim nach Raben-Angriff

In der Maxstadtstraße in Laim meldeten mehrere Passanten, dass ein Eichhörnchen von Raben attackiert werden würde. Das Tier sei dabei auch verletzt worden. Mit einem Kleinalarmfahrzeug (Klaf) rückte die Feuerwehr aus.

Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte das angegriffene Nagetier an einem Baumstamm. Ohne jegliche Gegenwehr oder einen Fluchtversuch ließ sich das Eichhörnchen einfangen. Es harte sichtliche Blessuren an den Vorder- und Hinterläufen.

Nach einem kurzen Telefonat brachte das Team es auf die Feuerwache. Dort holten Mitglieder des Eichhörnchen Schutz Vereins es kurze Zeit später zur Versorgung und weiteren Behandlung ab.

Feuerwehr München im Tier-Einsatz: Enten-Familie muss am Westkreuz umgesiedelt werden

Am Westkreuz bekamen es die Einsatzkräfte mit einer Enten-Familie zu tun. In einem Gebäudekomplex in der Radolfzeller Straße gibt es einen Lesehof im ersten Obergeschoss mit einer ausgedehnten Begrünung. Ein idealer und geschützter Platz, fand die Entenmutter und richtete sich dort mit ihrem Gelege ein.

Insgesamt 13 Küken scharten sich nach dem Schlüpfen in ihrem Nest. Damit ging nun aber ein Problem einher: Dieser vor Räubern geschützte Platz war ein Gefängnis für die kleinen Enten.

Die Enten-Familie konnte am Ramses-See am Westkreuz sicher von der Feuerwehr München ausgesetzt werden. © Berufsfeuerwehr München

Die alarmierte Klaf-Besatzung konnte nach ihrer Lageeinschätzung mit geringem Aufwand die Enten-Großfamilie einfangen. Unweit ihres Geburtsortes wurden die Tiere auch gleich wieder am Ramses-See in die Freiheit entlassen.

