Tierische Rettung in München: Feuerwehr hilft Turmfalken-Küken nach Sturz zurück ins Nest

Von: Benedikt Strobach

Einsatzkräfte der Feuerwehr München haben am Samstagvormittag ein Turmfalken-Küken in Milbertshofen nach einem Sturz aus dem Nest gerettet. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr München hat ein Turmfalken-Küken gerettet. Das Tier war aus seinem Nest in Milbertshofen gestürzt. Die Einsatzkräfte halfen ihm zurück.

Tierischer Einsatz in luftiger Höhe für die Feuerwehr München: Ein Turmfalken-Küken war am Samstagvormittag aus seinem Nest in Milbertshofen gestürzt. Mithilfe der Einsatzkräfte konnte es wohlbehalten zurückgebracht werden.

München: Feuerwehr rettet Turmfalken-Küken nach Sturz aus Nest in Milbertshofen

Glück im Unglück hatte der junge Vogel in doppelter Hinsicht. Zum einen nisten die Turmfalken seit Jahren im alten Schlauchturm der Feuerwache in Milbertshofen. Zum anderen beobachteten mehrere Einsatzkräfte den Sturz des Kükens.

So konnte schnell Hilfe organisiert werden. Mit einer Drehleiter aus der Fahrzeughalle wurden zwei Kollegen der Wache zu „Falkenrettern“. Sie kletterten zunächst zur Dachrinne, in die das Jungtier gestürzt war, und befreiten ihn aus dieser. Anschließend untersuchten sie den kleinen Falken.

Zum Abschluss wurde das Tier wieder in das Nest zu den anderen Küken gebracht. Es überstand den Sturz unverletzt.

