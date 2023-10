Lokführer bemerkt rauchenden Kesselwagen: Feuerwehr-Einsatz am Rangierbahnhof München Nord

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Am Rangierbahnhof München Nord ist am Donnerstag Rauch aus einem Kesselwagen aufgestiegen. (Symbolbild) © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Einsatz am Rangierbahnhof München Nord ausgerückt. Ein Lokführer hatte zuvor Rauch aus einem Kesselwagen aufsteigen sehen.

München ‒ Wie die Feuerwehr berichtet, hatte ein Lokführer, der am Donnerstagnachmittag an einem Güterzug am Rangierbahnhof München Nord vorbeifuhr, Rauch aus einem Kesselwagen aufsteigen sehen. Dies meldete er umgehend bei der Leitstelle der Bahn.

Die Feuerwehr wurde alarmiert und traf kurze Zeit später am betroffenen Güterzug ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass geringe Mengen von Wasserstoffperoxid aus dem Kesselwagen austraten. Diese chemische Verbindung wird häufig als Bleich- oder Desinfektionsmittel verwendet.

Rauchender Kesselwagen am Rangierbahnhof München Nord ‒ Feuerwehr im Einsatz

In Zusammenarbeit mit einem Notfallmanager der Deutschen Bahn (DB) erdeten zwei Feuerwehrmänner zunächst die Oberleitung am betroffenen Gleis, um gefahrlos auf dem Waggon arbeiten zu können.

Mit Atemschutz und Spritzschutzanzügen ausgestattet, kletterten die Einsatzkräfte anschließend auf den Kesselwagen. Laut Bericht der Feuerwehr ließen sie lediglich etwas Druck ab und schon war das Problem gelöst.

Bei dem Einsatz kam laut Feuerwehr niemand zu Schaden. Eine Gefahr für die Umwelt habe ebenfalls zu keiner Zeit bestanden. Es sei außerdem kein Sachschaden entstanden. Der Grund für die Verflüchtigung des Stoffes sei nicht bekannt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.