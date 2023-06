Filmfest München 2023: Die scheidende Chefin Diana Iljine im Interview

Von: Marie-Julie Hlawica

Die scheidende Chefin des Filmfestes München, Diana Iljine, im Gespräch. © Kurt Krieger

Zwölf Jahre lang hat Diana Iljine (58) das Filmfest München leitet. Zum 1. Oktober hört Sie überraschend auf, übergibt das Amt an Christoph Gröner. Ein Abschieds-Interview:

München ‒ Spot an, Ton ab, Kamera läuft! Wenn das aktuelle Filmfest München am Samstag, 1. Juli, zu Ende geht, fällt auch für seine Chefin Diana Iljine quasi die letzte Klappe. Die 58-Jährige hatte vor wenigen Wochen ihren Rücktritt bekannt gegeben. Über die Gründe wurde bisher nur spekuliert. Fest steht: Wenn sie in drei Monaten endgültig geht, gibt sie ihre Aufgabe in gute Hände: Ihr langjähriger künstlerischer Leiter, Christoph Gröner, führt das Filmfest München zunächst zwei Jahre weiter. Hallo hat mit Iljine über Zukunftspläne und Lieblings-Schauspieler gesprochen.

Frau Iljine, sie verlassen das Filmfest München vor offiziellem Vertragsende. Sind 12 Jahre Filmfest München genug?

Wir feiern in diesem Jahr ein einen runden Geburtstag des Filmfests, 2022 bekam ich für meine Arbeit daran den Bayerischen Verdienstorden verliehen. Das ist eine wahnsinnige Krönung für mich gewesen, auch, dieses Festival zu seinem 40. Geburtstag zu leiten. Sehr schön, sehr aufregend, allein in diesem Jahr haben wir fast über 40 Weltpremieren, rund 400 Vorstellungen – das liebe ich so sehr. Aber ja, es ist für mich genug. Der Entschluss kam nicht unüberlegt, er ist in mir gereift.

Wären Sie die gute Fee: Welche drei Dinge geben Sie Ihrem Nachfolger Christoph Gröner mit?

Weiterhin tolle Konzepte in unserem Budgetrahmen, eine hohe Sichtbarkeit in der Branche und viel Freude mit dem Team, denn das Team ist einfach toll!

Werden Sie 2024 das Filmfest München privat besuchen?

2024 werde ich dann mehr Muße haben und mehr Zeit mehr Filme zu schauen, im Kino – ganz in Ruhe. Denn als Chefin für das Filmfest München heißt es: im Vorfeld etwa 2000 Filme im Jahr anschauen, jetzt 140 Termine in einer Woche in 18-Stunden-Tagen wahrnehmen, Reden halten. Um das durchzuhalten habe ich mich tatsächlich wochenlang vorbereitet: keinen Alkohol getrunken, Yoga und Sport gemacht!

Sie sind in all den Jahren herausragenden Künstler:innen, Schauspieler:innen, Filmschaffenden begegnet. Gab es „Favoriten“?

Eine vergesse ich nie: Audrey Hepburn. Ich habe sie 1992, nur ein Jahr vor ihrem Tod, getroffen – hier, auf dem Filmfest München denn schon damals habe ich gearbeitet! Aber auch Sophia Coppola, Ellen Burstyn, Antonio Banderas, Emma Thompson, Michael Caine, Bryan Cranston oder Mads Mikkelsen haben mich begeistert. Aber das sind ja nur einige!

Haben Sie in den 12 Jahren tausende Autogramme von den Stars gesammelt?

Nein, auch wenn es das ein oder andere gegeben hätte, das ich gerne gehabt hätte. Aber als Filmfest Leiterin bin ich auch dazu da, meine Gäste zu schützen. Echte Autogrammjäger – damit meine ich nicht die neue Autogrammkultur mit dem Handy „schnell ein Selfie“ machen wollen - sondern die echten, wahren Fans, die noch warten, mit einem Plakat, einem alten Platten-Cover kommen, um eine Unterschrift zu bekommen, die finde ich toll!

Wo steht das Filmfest München in zehn Jahren, zu seinem zum 50. Geburtstag?

Letztes Jahr hat uns der die britische Tageszeitung „The Guardian“ unter die Top Ten der wichtigsten Sommerfeste gewählt. 2033 hoffe ich, steht das Filmfest München an erster Stelle!

Von welchen Filmemachern wird man - Stichwort CineRebels - noch mehr sehen?

Es gibt so viele die wir auf dem Filmfest München entdeckt haben, viele junge Frauen, etwa Sophie Linnenbaum, die den Förderpreis Neues Deutsches Kino bekam, nun auch auf das Filmfest in Austin, Texas, eingeladen wurde. Oder Ramata-Tulaye Sy, die ihren Film „Banel & Adama“ in Cannes präsentiert hat und nun hier zeigt. Eine beeindruckende französische Regisseurin mit senegalesischen Wurzeln. Das Filmfest München ist für viele Talente ein Sprungbrett, die hier vorgestellt wurden, dann Weltkarriere gemacht haben: Etwa Vicky Krieps, die mit dem letztjährigen Eröffnungsfilm „Corsage“ zum Filmfest zurückkehrte.

Was ist Ihr Wunsch für die Kino-Branche?

Der Filmbranche geht es gut, dem Kino aber nicht. Ich wünsche mir wieder mehr Zuschauer:innen in den Sälen.

Was macht Sie stolz, was bleibt, wenn Sie gegangen sind?

Ich bin stolz, dass mein Team und das Filmfest München Filmfest unter meiner Leitung viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Dass der Name Filmfest München] schon so bekannt ist und für ein Publikumsfestival steht. Denn hier sind alle willkommen: jeder kann sich eine Karte kaufen, es gibt nicht nur rote Teppiche und Filme von Promis.

Ihre Wünsche für die Zukunft des Filmfest München?

Ich wünsche mir, dass die Stadt nicht nur für das Oktoberfest bekannt ist, sondern auch für das Filmfest München. Sommer, Sonne, München! München hat viel zu bieten, das kann die Welt wissen. Ob das die Münchner Philharmoniker sind, die Museen oder das Filmfest München.

Dürfen Sie schon verraten, was für Sie beruflich nach dem Filmfest München kommt, oder privat?

Das kann ich Ihnen verraten: Ich weiß es noch nicht. Ich glaube aber, ich werde der Medienbranche treu bleiben. Ich bleibe auch in Deutschland, denn in München und Frankfurt ist meine Familie. Privat wird tatsächlich der Rucksack ausgepackt, ich möchte erst einmal die Gelegenheit wahrnehmen und reisen. Ich plane keine Weltreise, aber möchte drei Monate lang, Freunde und Familie in aller Welt besuchen!

Und wenn Sie nach München doch die Filmfestspiele in Cannes rufen…?

(Lacht) Das wäre schon eine große Verführung! Denn das ist das größte und wichtigste Filmfest der Welt – das muss dann gut überlegt sein!

