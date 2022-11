Stadtrat beschließt drei Container-Einrichtungen für Freiham – welche Bedenken der BA hat

Von: Andreas Schwarzbauer

Südlich des Aubinger Friedhofs soll eine Einrichtung für Geflüchtete entstehen. © Andreas Schwarzbauer

In Aubing sollen drei neue Unterkünfte für fast 900 Geflüchtete gebaut werden. Das Sozialreferat plant mehrere Zusatzangebote. Der zuständige BA zeigt sich dennoch unzufrieden

München-West Aubing wird drei neue Unterkünfte für Geflüchtete bekommen. Das hat der Stadtrat im September beschlossen. Alle Standorte befinden sich in Freiham oder in direkter Nachbarschaft des neuen Stadtteils. Im Industriegebiet wird an der Ecke Centa-Hafenbrädl-/Anton-Böck-Straße eine Einrichtung mit 400 Betten entstehen.

Westlich des Schulcampus ist an der Hans-Dietrich-Genscher-Straße ein Haus mit 330 Plätze geplant und südlich des Aubinger Friedhofs am Freihamer Weg eines mit 150 Plätzen. Eigentlich hatte die Stadt sogar vor, eine vierte Unterkunft für weitere 300 Menschen am Germeringer Weg zu eröffnen.

Die Stadt will dort ähnlich wie an der Centa-Hafenbrädl-Straße eine Container-Unterkunft bauen. © Andreas Schwarzbauer

Doch der Bezirksausschuss hatte sich gegen diese Pläne ausgesprochen. Natürlich sei die Unterbringung von Menschen, die aufgrund von Krieg ihre Heimat verlassen müssen, eine wichtige Aufgabe, sagt die Vorsitzende des zuständigen Unterausschusses Soziales, Barbara Götz-Schubach. Aber sie müssten gerecht über die ganze Stadt verteilt werden.

„Die Schaffung von circa 1180 Bettplätzen stellt eine ungebührlich große Belastung für diesen erst noch wachsenden Stadtteil wie auch den gesamten Stadtbezirk dar“, schrieb der BA in einer Stellungnahme.



Neue Unterkünfte für Geflüchtete in Freiham: Sorge vor Ort wegen fehlender Infrastruktur

Die Viertelpolitiker befürchten, dass die bestehende Infrastruktur vor Ort nicht ausreiche. Es gebe bereits jetzt im Stadtbezirk zu wenige Kinder- und Hausärzte. „In den geplanten Unterkünften werden vor allem Frauen und Kinder wohnen. Was hierbei nicht übersehen werden darf, ist, dass keine ausreichenden Kapazitäten bei den Grundschul-, Kita- und Krippenplätzen vorhanden sind“, nennt Götz-Schubach ein weiteres Problem.

Auch die Freizeit- und Sporteinrichtungen im Umfeld seien bereits ausgelastet und es existiere mit dem Lidl an der Bodenseestraße nur eine Nahversorgungsmöglichkeit.

„Eine große Stütze bei der Integration von geflüchteten Menschen im Stadtteil waren in der Vergangenheit das Engagement der ehrenamtlichen Helferkreise.“ Diese fehlten in Freiham, denn die Neubürger müssten sich selbst erst zurechtfinden. „Dass fast die Hälfte aller benötigten Plätze in einem Gebiet ohne gewachsene Infrastruktur errichtet wird, widerspricht allen bisherigen Regelungen der Stadt“, meinte der Bezirksausschuss.



Neue Unterkünfte für Geflüchtete in Freiham: Sozialreferat reagiert auf Bedenken des BA

Auch die Stadt sehe vier Con­tainerstandorte in einem Stadtbezirk „als nicht unkritisch“ an, teilte das Sozialreferat in seiner Sitzungsvorlage an den Stadtrat mit. Daher empfahl es, die Einrichtung am Germeringer Weg nicht zu realisieren. Zudem soll der Nachbarschaftstreff in Freiham mehr Mittel für Personal und zusätzliche Angebote für die Geflüchteten erhalten.

In den Unterkünften selbst würden eine Asylsozialberatung sowie weitere Beratungsmöglichkeiten integriert. Darüber hinaus plane das Gesundheitsreferat für 2023 die Eröffnung eines Gesundheitstreffs in Freiham. Dort gebe es unterstützende ärztliche Angebote wie der Gesundheitsuntersuchung zur Einschulung.



Um genügend Grundschulplätze zu haben, will das Sozialreferat neben dem Sportpark an der Ecke Hans-Dietrich-Genscher-/Bodenseestraße einen Schulpavillon aufstellen. Im Bereich Real­schule und Gymnasium drohe aber eine Überlastung.

„Gerade wenn, wie bisher, stets sieben Eingangsklassen am Gymnasium Freiham aufgenommen werden, überschreitet dies ab 2025 die eigene Kapazitätsgrenze von 48 Klassenräumen.“ Einkaufsmöglichkeiten gebe es dagegen genügend – wenn auch etwas weiter entfernt. Das Sozialreferat nennt die Supermärkte an der Bodensee-, Colmdorf-, Limes- und Wiesentfelser Straße.



Neue Unterkünfte für Geflüchtete in Freiham: BA mit Lösung unzufrieden

Mit dem Wegfall der Unterkunft am Germeringer Weg würden nur noch 880 der 5625 Plätze, die die Stadt für Geflüchtete schaffen muss, in Freiham entstehen. Zudem schließe die Regierung von Oberbayern demnächst ihre Unterkunft mit 360 Plätzen an der Centa-Hafenbrädl-Straße.



Der BA ist damit nicht zufrieden. Der Standort neben dem Aubinger Friedhof sei „unglücklich und fügt sich nicht ein“. Die Unterkunft neben dem Bildungscampus entstehe auf einem Vorratsgrundstück für Schulerweiterungsbauten, das dadurch für schulische Zwecke nicht mehr verfügbar sei, moniert BA-Chef Sebastian Kriesel (CSU). Der Stadtbezirk sei zudem weiterhin überproportional betroffen.

