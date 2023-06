Seit dem Ausbau im Auftrieb: Münchner Flughafen feiert 20 Jahre Terminal 2 ‒ weitere Erweiterung möglich

Von: Romy Ebert-Adeikis

Der Münchner Flughafen feiert 20 Jahre Terminal 2. So sieht es heute aus. © FMG

Der Münchner Flughafen feiert den 20. Geburtstag des Terminal 2. Pläne zur Erweiterung hat die Corona-Pandemie 2019 vereitelt. Vom Tisch sind sie aber nicht.

München ‒ Allein vom Wetter her gesehen, hat sich am Flughafen München in zwei Jahrzehnten scheinbar nichts geändert: Mitten im sogenannten Sahara-Sommer startete am 29. Juni 2003 der erste Flug vom neuen Terminal 2. Dessen 20. Geburtstag feiern Flughafen und Lufthansa jetzt mit einem Festakt am Donnerstag, 29. Juni ‒ wieder samt Hitzewelle.

Neben Münchens damaligen OB Christian Ude (Mitte) waren Ministerpräsident Edmund Stoiber (re.) und Finanzminister Kurt Faltlhauser bei der Eröffnung 2003 vor Ort. © Frank Leonhardt/dpa

Zusammenarbeit der Lufthansa und der Flughafen München GmbH (FMG): Terminal 2 feiert 20. Geburtstag

Faktisch gesehen hat die Erweiterung des Airports viel ‒ und vor allem viele ‒ bewegt. Circa 475 Millionen Reisende sind seit seiner Eröffnung am Terminal 2 gelandet oder gestartet. 5,1 Millionen Flüge wurden dort abgefertigt (Vergleich zu Gesamtzahlen des Flughafens siehe Kasten). „Schon am ersten Betriebstag werden am neuen Terminal rund 600 Flüge mit über 30.000 Passagieren abgewickelt“, heißt es in der Flughafenchronik.

Entstanden ist das Terminal im Rahmen einer bis heute einzigartigen Zusammenarbeit. Sowohl am Bau als auch Betrieb sind die Lufthansa und die Flughafen München GmbH (FMG) gemeinsam beteiligt. Davon würden bis heute beide Seiten profitieren, betont FMG-Sprecher Henner Euting: „So können airline- und flughafenspezifische Anforderungen in die infrastrukturelle Weiterentwicklung des Terminals einfließen.“

Das Terminal 2 ist im Rahmen einer Zusammenarbeit der Lufthansa und der Flughafen München GmbH (FMG) entstanden. Hier befindet es sich noch im Bau. © Frank Leonhardt/dpa

Münchner Flughafen feiert 20 Jahre Terminal 2: Entscheidung zur ersten Erweiterung bereits 2010

Das reiche von Biometrie-Scannern bei den Sicherheitskontrollen bis zur Optimierung der Abfertigungsprozesse der Flüge. Allerdings steht das Terminal nicht nur Flugzeugen der Lufthansa und ihrer Tochtergesellschaften zur Verfügung, sondern auch Airlines wie United, All Nippon Airways, Thai Airways oder Evair.

Schon wenige Jahre nach seiner Eröffnung wird es im Terminal 2 eng. Im Dezember 2010 treffen FMG und Lufthansa daher die Entscheidung, dieses für rund 650 Millionen Euro um ein Satellitengebäude zu erweitern. Neun Jahre später der nächste Schritt: Die beiden Partner erklären, das Satellitengebäude durch einen rechtwinklig nach Osten anschließenden Bau erweitern zu wollen.

Mit dem „T-Stiel“ sollte „die Passagierkapazität des bereits nahezu ausgelasteten Terminal-2-Systems um bis zu zehn Millionen Fluggäste pro Jahr“ ausgebaut werden. Gleichzeitig sollte bis 2030 CO 2 -Neutralität erreicht werden.

Corona vereitelt vorerst Pläne zur Erweiterung: „T-Stiel“ noch nicht abgeschrieben

Die Corona-Pandemie machte den Plänen vorerst einen Strich durch die Rechnung. „Die Nachwirkungen haben Einfluss auf die weitere zeitliche Planung. Daher kann im Moment noch nicht abgeschätzt werden, wann eine Erweiterung nötig sein wird“, teilt FMG-Sprecher Euting auf Hallo-Anfrage mit. Man sei aber optimistisch: „In München wird das Vorkrisenniveau voraussichtlich in den nächsten zwei bis drei Jahren erreicht.“

Ganz abgeschrieben ist der „T-Stiel“ also nicht. Und die dritte Startbahn? „Es gilt weiterhin das Moratorium der Bayerischen Staatsregierung“, sagt Euting. Im Koalitionsvertrag 2018 hatten CSU und Freie Wähler beschlossen, das Projekt für fünf Jahre auf Eis zu legen.

Airport in Zahlen Insgesamt 678,2 Millionen Menschen sind zwischen 2003 und 2022 vom Flughafen München gestartet oder gelandet. Rekordjahr war 2019 mit fast 48 Millionen Passagieren. Wegen Corona stürzten die Zahlen 2020 ab: auf 11,1 Millionen. Inzwischen ist die Erholung fast perfekt: „Mit dem aktuellen Fluggastvolumen erreicht der Flughafen rund 80 Prozent des Rekordaufkommens ausdem Vorkrisenjahr“, sagt FMG-Sprecher Henner Euting.

