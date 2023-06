Am Flughafen München: Frau zieht sich aus, randaliert in Flugzeug und beißt Bundespolizisten

Von: Benedikt Strobach

Kurz vor dem Abflug einer Lufthansa-Maschine am Flughafen München nach Sofia hat eine randalierende Frau einen Polizeieinsatz im Flugzeug verursacht. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Eine 27-Jährige hat nackt in einem Flugzeug am Flughafen München randaliert. Die Bundespolizei wollte sie beruhigen. Die Frau biss einen Beamten.

Flughafen München ‒ Eine 27 Jahre alte Passagierin hat sich kurz vor dem Abflug in München an Bord eines Flugzeugs randaliert und sich mit Beamten der Bundespolizei angelegt. Die Frau zog sich nackt aus, schrie laut herum ‒ und biss einem Bundespolizisten in den Arm.

Flughafen München: Randalierende Frau beißt Bundespolizisten ‒ Drei Stunden Flug-Verspätung nach Sofia

Die Maschine war noch am Flughafen München gestanden und wollte in Kürze nach Sofia, Hauptstadt Bulgariens, aufbrechen. Die Dame begann plötzlich, sich zu entkleiden und dabei laut rumzuschreien. Aufgrund ihres Verhaltens wurde sie von der Lufthansa vom Flug ausgeschlossen. Beamte der Bundes- und Landespolizei mussten hinzugezogen werden, um die Dame zu beruhigen.

Die Versuche scheiterten aber. Die 27-Jährige weigerte sich, sich wieder anzuziehen und wollte sich nicht bewegen. Als ein Beamter der Bundespolizei ihr eine Decke umlegen wollte, biss die Frau ihm in den linken Unterarm.

„Der Kollege musste den Dienst abbrechen und hat sich gleich in ärztliche Behandlung begeben, war aber am Samstag wieder im Dienst“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presseagentur (dpa) am Sonntag. Die Frau wurde nach dem Vorfall vom Freitagabend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Sie wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Körperverletzung angezeigt.

Die übrigen Passagiere konnten im Anschluss an den Polizeieinsatz mit dreieinhalb Stunden Verspätung in Richtung bulgarischer Hauptstadt abfliegen.

