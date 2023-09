Sind Münchens Flughafen-S-Bahnen bald zuverlässiger? Finanzierung für neues Bauprojekt steht

Von: Kevin Wenger

Die Finanzierung für ein Überwerfungsbauwerk für die Flughafen-S-Bahnlinien S1 und S8 steht. Damit sollen die Züge in Zukunft zuverlässiger und pünktlicher verkehren. (Symbolbild) © dpa/Frank Mächler

Die Flughafen-S-Bahnen sollen in Zukunft zuverlässiger und pünktlicher fahren. Dazu wurde in München die Finanzierung für ein Bauprojekt gesichert.

München ‒ Damit der Urlaub stressfrei beginnt, wollen viele Fluggäste auf die S-Bahn in München setzen, um zum Flughafen im Erdinger Moos zu gelangen. Doch das funktioniert nicht oft. Nun soll das Problem der unpünktlichen und unzuverlässigen Züge der Linien S1 und S8 angepackt werden.

Mit Hilfe eines sogenannten Überwerfungsbauwerkes sollen die Bahnen zukünftig auf verschiedenen Ebenen geführt werden und sich so nicht mehr gegenseitig im Weg stehen. Bayern Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) konnte mitteilen, dass das Projekt nun komplett finanziert sei. Laut dpa-Informationen könnte der Baustart noch dieses Jahr erfolgen.

Mehr Pünktlichkeit bei Flughafen S-Bahnen: Fertigstellung für 2028 anvisiert

Der Minister freut sich, dass die Finanzierung zugesagt wurde und blickt optimistisch in die Zukunft. Gleichzeitig erinnert er, dass es seine Zeit dauern könnte, bis das Bauwerk positive Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr hat.

Wie die dpa weiß, soll in einem ersten Abschnitt demnach bis Ende 2025 die Leit- und Sicherungstechnik in dem Bereich modernisiert werden. Zudem soll ein neues elektronisches Stellwerk am Flughafen in Betrieb gehen. Bis Ende 2028 soll ein tunnelartiges Bauwerk entstehen, mit dem sich die Züge dann ohne Konflikte kreuzen können.

Mehr Pünktlichkeit bei Flughafen S-Bahnen: Bauprojekt Teil des Erdinger Ringschlusses

Die Deutsche Bahn (DB) hat laut Ministerium bereits die ersten Bauaufträge vergeben. Der Bau- und Finanzierungsvertrag wurde im November 2022 geschlossen. Bernreiter beziffert die Gesamtkosten mit 111,5 Millionen Euro nach dem Preisstand von 2021. Davon werde der Bund 75,2 Millionen Euro tragen.

Das neue Projekt ist Teil des Erdinger Ringschlusses, durch den der Münchner Flughafen besser ans Schienennetz angeschlossen werden soll.

