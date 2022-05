Attraktion am Münchner Flughafen: Wann die Aussichtsterrasse im Terminal 2 wieder öffnet

Die Aussichtsterrasse im Terminal 2 des Münchner Flughafens hat ab dem 1.Juni wieder für Luftfahrtfans geöffnet! © Flughafen München

Am Münchner Flughafen soll bald wieder eine Attraktion zugänglich sein: Die Aussichtsterrasse im Terminal 2 öffnet wieder ihre Pforten für Besucher.

Am Münchner Flughafen kehrt langsam wieder Normalbetrieb ein und damit wird auch wieder der Aussichtspunkt in der fünften Ebene des Terminals 2 geöffnet. Dort können Besucher das Vorfeld und das Satellitenterminal überblicken und Starts und Landungen der Flugzeuge verfolgen.

Aussichtsterrasse am Flughafen: Ab diesem Tag ist die Terrasse wieder frei zugänglich

So kann ab dem 1.Juni wieder täglich von 8 bis 22 Uhr das bunte Treiben am Flughafen bestaunt werden. Der Zutritt bleibt kostenfrei. Der Aussichtspunkt ist außerhalb des Sicherheitsbereiches und somit auch für Besucher zugänglich. Über eine Treppe oder einen Fahrstuhl gelangt man in die Ebene 5 des Terminals über dem Check-In-Bereich.

Die Gastronomie in diesem Bereich ist noch geschlossen, es stehen aber Snack- und Getränkeautomaten zur Verfügung. Ebenso besteht die Möglichkeit zum Verweilen auf SItzbänken.

