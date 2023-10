Worauf Reisende einen Anspruch haben, wenn ihr Flug entfällt oder mit Verspätung startet

Von: Andreas Schwarzbauer

Wenn ein Flug annulliert wird, haben Passagiere in vielen Fällen Anspruch auf eine Entschädigung. Bei einem Streik kommt es allerdings auch darauf an, wer die Arbeit niederlegt. Streiken die Piloten, gibt es eine Ausgleichszahlung. © dpa/Angelika Warmuth

Wenn der Urlaub mit einer Flugverspätung startet - oder durch Flugausfälle gar verschoben werden muss - haben Passagiere oft Anspruch auf Entschädigung. Die Rechtslage im Überblick:

München ‒ Bastian Krinninger aus Berg am Laim freute sich schon auf seinen Urlaub. Von München wollte der 24-Jährige über Kairo nach Tansania fliegen. Doch sein Flieger startete im Erdinger Moos mit knapp drei Stunden Verspätung. Seinen Anschlussflug erreichte er dadurch nicht mehr – und strandete in Ägypten.

Bastian Krinninger hatte auf dem Weg in seinen Urlaub Probleme mit einer Flugverspätung. © privat

Mit mehr als fünf Stunden Verspätung erreichte er schließlich sein Ziel. Raphael Bartholomä (28) aus Ramersdorf-Perlach wiederum musste eine zusätzliche Nacht in Dubrovnik verbringen, da sein eigentlicher Flug überbucht war. Kurz vor den Herbstferien stellen sich nun viele Reisende die Frage, welche Rechte sie bei solchen Problemen haben und wie oft diese vorkommen.

Am Münchner Flughafen habe heuer etwa ein Prozent der Flüge mehr als zwei Stunden Verspätung gehabt, teilt Airport-Sprecher Robert Wilhelm mit. Das liege etwa auf dem Niveau von 2022 und den Vor-Corona-Jahren.



Hauptgrund für Verspätungen

Bei rund 227 000 Flügen zwischen Januar und September waren damit dieses Jahr 2270 Flieger betroffen. Hauptgrund sei das Wetter gewesen. „Allein bis Anfang August haben wir am Flughafen München fast doppelt so viele Gewittertage – 72, um genau zu sein – verzeichnen müssen wie sonst in einem ganzen Jahr.

So kam es aus Sicherheitsgründen zu längeren Abfertigungsstopps“, teilt Wilhelm mit. Aber auch technische Gründe spielten eine Rolle. Fehlende Mitarbeiter an der Sicherheitskontrolle oder der Gepäckabfertigung seien dagegen kein Faktor. „Am Flughafen München ist grundsätzlich ausreichend Personal vorhanden, um einen regulären Flugbetrieb abzuwickeln.“



Dann haben Fluggäste Anspruch auf Geld

Dass der Grund der Verspätung oder Annullierung eine Rolle spielt, weiß Julia Zeller, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Denn Passagiere, die bei einer europäischen Fluggesellschaft gebucht haben oder in der EU starten, haben das Recht auf eine Ausgleichszahlung, wenn ihr Flug mindestens drei Stunden verspätet am Zielort ankommt. Allerdings gilt das nur, wenn die Fluggesellschaft dafür verantwortlich ist. „Für Unwetter oder Unruhen, wie derzeit in Israel, kann die Fluggesellschaft nichts. Das ist allgemeines Lebensrisiko“, erklärt sie. Bei einem technischen Defekt oder einem Pilotenstreik gibt es dagegen eine Entschädigung. Diese beträgt zwischen 250 und 600 Euro. Zeller empfiehlt, die Ausgleichszahlung in jedem Fall zu beantragen.



Es gibt dafür Musterbriefe der Verbraucherzentrale und bei Problemen die Schlichtungsstelle des Personenverkehrs. Zudem bieten verschiedene Dienstleister an, sich darum zu kümmern. „Mir muss aber bewusst sein, dass ich dann bis zu 30 Prozent meines Anspruchs abtrete. Die restlichen 70 Prozent bekomme ich aber, ohne mich rumärgern zu müssen“, sagt Zeller.



Dann ist der Passagier in der Verantwortung

Bei Annullierungen oder verpassten Anschlussflügen muss der Passagier sich nicht selbst darum kümmern, wie es weitergeht. „Bei einer Pauschalreise ist der Reiseveranstalter mein Ansprechpartner und muss sich kümmern, dass ich am Zielort ankomme. Wenn ich nur einen Flug gebucht habe, ist dafür die Fluggesellschaft verantwortlich“, sagt Zeller.



Zwar gebe es die Möglichkeit, selbst einen Alternativflug zu buchen und die Mehrkosten zurückzufordern. Aber: „Wenn ich von der Airline eine vernünftige Alternative bekommen habe, geht das nicht“, sagt Zeller. Dabei seien ein paar Stunden Verspätung noch in Ordnung, denn: „Hierfür gibt es die Ausgleichszahlung.“



Die beiden Münchner Bartholomä und Krinninger erreichten mit Hilfe der Fluglinie schlussendlich ihre Ziele und konnten sich über eine Entschädigung freuen.

Betreuung am Flughafen Darüber hinaus haben Fluggäste bei Verspätungen das Recht auf Betreuungsleistungen: Snacks, Getränke und zwei Telefonate. „Wenn sich die Verzögerung über den Tag zieht, muss zudem eine Unterkunft bereitgestellt werden. Wenn das nicht klappt, hat der Reisende das Recht, selbst zu buchen“, sagt Zeller. Dabei sei es aber wichtig, den „Schaden möglichst gering zu halten“. „Ich sollte die Unterkunft mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis buchen. Dann habe ich die größte Chance, dass ohne Einwände gezahlt wird.“

