Gegner der Munich Ravens für ELF-Saison 2024 bekannt: Football-Team aus München spielt in sechs Ländern

Von: Benedikt Strobach

Quarterback Chad Jeffries (Nr. 12, im schwarzen Trikot) bleibt den Munich Ravens auch 2024 erhalten. Der Spielmacher wird sein Team in der neuen Saison unter anderem erneut zweimal gegen die Raiders Tirol aus Innsbruck auf das Feld führen. © Steve Bunkahle

Die ELF hat die Einteilungen der Conferences und somit die Gegner der Football-Teams bekanntgegeben. Die Munich Ravens treten in sechs Ländern an.

München / Unterhaching ‒ Langsam wird die Saison 2024 der European League of Football (ELF) konkreter: Die europaweite Liga hat nun die Einteilung der drei Gruppen, der sogenannten Conferences, veröffentlicht. Dabei wurden auch die Spielpaarungen für die Teams bekanntgegeben. Die Munich Ravens können sich auf Reisen in sechs europäische Länder freuen.

ELF: Gegner und Conferences bekannt ‒ Munich Ravens aus München treffen auf Football-Teams aus sechs Ländern in Europa

Dabei bleibt das Football-Team aus München, das in Unterhaching seine Heimspiele austrägt, weiterhin Teil der Central Conference. Hier verändern sich auch die Gegner nicht: Die Ravens treffen also erneut auf die Raiders Tirol (Innsbruck), Milano Seamen, Barcelona Dragons, Helvetic Guards (Zürich) sowie ihren nationalen Rivalen Stuttgart Surge. Neu dazu kommen die Prague Lions als Gegner aus einer anderen Conference. Damit folgt die Liga dem Vorgehen von 2023, dass jede Mannschaft gegen mindestens ein Team einer anderen Gruppe zusätzlich antritt.

Den Ravens ist die Gruppe bereits bestens bekannt: Gegen die Teams aus Spanien, Italien und der Schweiz gewannen die Munich Ravens vergangene Saison sowohl Hin- als auch Rückspiel. Gegen Stuttgart entwickelte sich eine spannende Rivalität, bei der beide Seiten je einmal siegreich waren. Lediglich gegen die Tiroler konnten die Munich Ravens noch nicht gewinnen, wobei hier besonders das Rückspiel lange spannend und denkbar knapp war. Prag ist für München die große Unbekannte als neuer Gegner.

Gegner der Munich Ravens in der ELF bekannt: Genauer Spielplan der europäischen Football-Liga folgt Anfang 2024

General Manager Sebastian Stolz hat jedenfalls bereits auf die Aufgaben: „Wir freuen uns, dass wir auch in unserer zweiten Saison internationale Top-Teams spielen können. Gerade gegen Stuttgart und Tirol entwickelt sich mehr und mehr eine spannende Rivalität. Prag ist als Inter-Conference-Gegner ein sehr attraktiver Kontrahent.“

Der konkrete Spielplan für die Saison 2024 folge laut den Ravens Anfang des neuen Jahres. Da die Liga nach dem Rückzug der Leipzig Kings und dem Zugang des neuen Teams aus Spanien, Madrid Bravos, dann erneut 17 Teams umfasst, scheint ein ähnlicher Ablauf wie 2023 naheliegend: 14 Spiel-Wochen mit zwei Wochenenden Pause je Team, anschließend Playoffs mit den drei Conference-Siegern und den drei besten Teams dahinter. Was bereits feststeht: Das Finale der neuen ELF-Saison findet am Sonntag, 22. September 2024, in der VELTINS Arena in Gelsenkirchen statt.

