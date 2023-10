Aus dem historischen Grund lehnt BA19 den Neubau in Forstenried ab

Von: Daria Gontscharowa

Teilen

Lokalpolitiker sowie der Historische Verein Forstenried wollen den Abriss des Gebäudes der Bauschlosserei Pollinger verhindern. © Winter

Ein ehemaliger Ortszugang von Forstenried steht in der Schwebe: das Gebäude der Bauschlosserei Pollinger konnte einem Neubauvorhaben zum Opfer fallen...

Forstenried ‒ Gegen einen Neubau zweier Mehrfamilienhäuser in der Forstenrieder Allee hat der BA 19 in der jüngsten Sitzung mehrheitlich gestimmt. Ein historischer Aspekt war der Hauptgrund dafür. In den Vorbescheidsanträgen, die das Gremium von der Lokalbaukommission erhalten hatte, sind die angrenzenden Grundstücke mit den Hausnummern Forstenrieder Alle 146, 146a, 144b sowie Fritz-Baer-Straße 2 als Baufläche angegeben. Dabei ist vorgesehen, dass das Gebäude der Bauschlosserei Pollinger abgerissen wird. Dieses Bauwerk wurde 1866 errichtet und bildete bis Mitte der Sechzigerjahre den nördlichen Ortseingang von Forstenried.

„Das Gebäude, Forstenried Nummer 1‘, heute Forstenrieder Allee 146, wurde sieben Jahre später nach der zweiten Bayerischen Landvermessung errichtet und markierte seit dieser Zeit den Ortseingang ,von der Stadt her‘“, erläutert Ernst Ziegler, Vorsitzender des Historischen Vereins Forstenried gegenüber Hallo.



Aufgabe der Tätigkeit zum Jahresende

Alle anderen historischen Ortseingänge Forstenrieds sind nicht mehr erhalten. Seit den Dreißigerjahren wurde das Gebäude als Schlosserei genutzt. Sie ist bereits in der dritten Generation von der Familie Pollinger geführt. Der Inhaber hat auf der Internetseite bekannt gegeben, dass er die Tätigkeit zum 31. Dezember mit Bedauern beendet. „Schlosser waren gewissermaßen die ersten Handwerker, die im Dorf benötigt wurden. Es handelt sich also um ein sehr altes Handwerk und somit um ein sehr altes Kulturgut.

An der Optik des Gebäudes mit den typischen Fenstern und den beiden Einfahrten lässt sich diese einschlägige handwerkliche Prägung heute noch sehr gut erkennen“, sagt Ziegler. Aus diesen Gründen hat der BA in Zusammenarbeit mit dem Verein ein dringliches Schreiben für die Prüfung des Gebäudes zur Aufnahme in die Bayerische Liste der Einzelbaudenkmäler bei den Denkmalschutzbehörden eingereicht.



Aus der Reihe getanzt

Jedoch nicht alle Mitglieder des Gremiums haben den Antrag befürwortet. „Bauvoranfrage für zwei Mehrfamilienhäuser bedeuten zusätzlichen Wohnraum für mehrere Familien. Das ist sehr begrüßenswert“, teilt Richard Panzer (Freier Wähler) gegenüber Hallo mit. Dass der BA den Neubau abgelehnt hat, kann der Politiker nicht verstehen. „Ziel ist anscheinend, eine Wohnbauentwicklung an dieser Stelle nachhaltig zu verhindern. Damit greift man stark in die Eigentumsrechte der derzeitigen Besitzer ein und verhindert Wohnungsneubau. Und das ohne ein sinnvolles Alternativkonzept“, betont Panzer.



Ob der BA die Baupläne tatsächlich verhindern kann, ist allerdings fraglich. „Auf jeden Fall wird die Stellungnahme berücksichtigt. Es wird zusätzlich nachgeprüft, ob alle rechtlichen Voraussetzungen seitens des Antragsstellers erfüllt sind“, sagt ein Sprecher des Planungsreferates. Aktuell werde auf die Entscheidung der Denkmalschutzbehörde gewartet. Diese kann allerdings „wenige Tage bis hin zu mehreren Monaten dauern. Eine seriöse Aussage über die konkrete Dauer des Verfahrens zu treffen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich“, teilt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege mit.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.