An der Schertlinstraße 4 gibt es einen „Kompass“, der Akademikerinnen mit Migrationshintergrund neue Berufswege zeigt

+ © Daria Gontscharowa Auch nach dem Abschluss des Kurses stehen die Projektleiterin Lidia Bosak (links) und die Kursleiterin Simone Kayser (rechts) ihren Absolventinnen mit Rat und Tat zur Seite. © Daria Gontscharowa

Akademikerinnen mit Migrationshintergrund bekommen in Forstenried Hilfe beim Einstieg ins Berufsleben. Wie der Kurs konkret hilft, erklären Absolventinnen:

Forstenried ‒ Wenn sie anfangen, von ihren Erfolgen und Zielen zu erzählen, sind die beiden kaum zu bremsen. Trotz mancher Sprachschwierigkeiten. Thailänderin Sopha (47, zweite von l.) und Uigurin Mahire (38, dritte von l.) haben einiges gemeinsam. Sie verfügen über einen akademischen Bildungsabschluss, haben den Großteil ihres Lebens nicht in Deutschland verbracht und sind Absolventinnen des Kurses „Kompass – Beruflicher Neustart“.

Der kostenlose Lehrgang ist ein Teil des Projekts „Frauen in Beruf und Schule“ (FiBS) der InitiativGruppe „Interkulturelle Begegnung und Bildung“, die von der Stadt München gefördert wird. „Der Kompass ist einzigartig. Er richtet sich an die Frauen mit Migrationshintergrund, die studiert und Berufserfahrung haben. Das Angebot unterscheidet sich von den klassischen Sprach- und Integrationskursen erheblich“, betont Projektleiterin Lidia Bosak im Gespräch mit Hallo.



Berufsorientierung für Akademikerinnen: Deutsch zu lernen, ist nicht alles

Neben intensivem Deutschunterricht beinhalte der sechsmonatige Kurs ein Selbstmanagement- sowie Bewerbungstraining, eine persönliche Berufsberatung, Selbstbewusstseins- und Karrierecoaching sowie ein betriebliches Praktikum, erklärt Kursleiterin Simone Kayser. Die Weiterbildung sei beliebt, sodass manchmal eine Warteliste entstehe. „Wir würden uns trotzdem sehr freuen, mehr Frauen mit Migrationshintergrund über unser Angebot zu informieren. Wir möchten möglichst viele von ihnen beim beruflichen Neustart unterstützen“, betont Bosak.



„Es ist so schade, dass ich erst zwei Jahre nach meiner Ankunft in Deutschland erfahren habe, dass es einen solchen Kurs gibt“, bedauert Sopha. Sie hat Public Relations (PR) in ihrem Heimatland studiert und danach ein eigenes Reisebüro geführt. Seit vier Jahren lebt die 47-Jährige in München. Obgleich sie einen klassischen Sprach- und Orientierungskurs für Zuwanderer abgeschlossen hat, fühlte sie sich verloren und frustriert im neuen Land.

„Deutsch zu lernen, ist wichtig, aber allein das bringt dich nicht wirklich voran. Man muss lernen, sich selbstbewusst zu fühlen, sich richtig zu präsentieren. Man muss verstehen, was im Berufsleben hierzulande verlangt wird“, betont Sopha. Im Rahmen des „Kompass“-Kurses hat sie eine Praktikumsstelle bei einer PR-Agentur bekommen. „Ich habe dieses Praktikum erfolgreich absolviert und bin jetzt bei einer Werbeagentur als Mitglied eines Projektteams unbefristet angestellt. Ich habe mich selbst wiedergefunden“, sagt die 47-Jährige strahlend.



Berufsorientierung für Akademikerinnen: Kommunikationsangst abbauen

Auch Mahire kommt ihrem Ziel, Steuerberaterin in Deutschland zu werden, Tag für Tag ein Stück näher. Die vierfache Mutter und Ehefrau ist 2010 hierher gezogen. In ihrem Heimatland hat sie Buchhaltung studiert und daraufhin beim Finanzamt gearbeitet. „Als ich nach München gekommen bin, war ich sehr schüchtern. Sogar nach dem Abschluss des Integrationskurses habe ich mich nicht getraut, mit Muttersprachlern ins Gespräch zu kommen“, erinnert sich die 38-Jährige. Der „Kompass“ habe ihr geholfen, die Kommunikationsangst abzubauen und die Fachbegriffe des deutschen Finanz- und Buchhaltungswesens besser zu verstehen.



Auch die Erfahrung, die Mahire während des Praktikums bei einer Steuerberatungskanzlei gesammelt hatte, verstärkte ihren Wunsch, als Steuerberaterin zu arbeiten. „Der Austausch mit den Frauen im Kurs, die in ihren Herkunftsländern studiert haben und nun in der gleichen Lage wie ich sind, war für mich sehr unterstützend. Man merkt: Du bist nicht alleine.“

Einladung zum „Kompass“-Infotag Der Informationstag zum nächsten „Kompass“-Kurs findet am Dienstag, 4. Juli, ab 9.30 Uhr, an der Schertlinstraße 4 statt. Er wird etwa drei Stunden dauern. Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt ab sofort unter Telefon 74 80 88 960 oder per E-Mail an fibs@initiativgruppe.de. Der Kurs beginnt am Dienstag, 26. September, und endet am Freitag, 22 März. Die Unterrichtszeiten sind Montag bis Freitag von 8.45 bis 12.45 Uhr.

