Münchnerin erwischt Dieb mit ihrem E-Bike auf frischer Tat und schlägt ihn in die Flucht

Die Frau erwischte den Täter im Treppenhaus mit ihrem E-Bike und wurde beim anschließenden Gerangel verletzt. Die Polizei München sucht Zeugen.

München / Moosach ‒ Ein Frau in München erwischte einen Dieb auf frischer Tat, als er mit ihrem E-Bike aus ihrem Keller kam. Bei einem anschließenden Gerangel um die Beute erlitt sie Verletzungen.

Frau in München erwischt Dieb mit ihrem E-Bike auf frischer Tat

Die 41-Jährige befand sich am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in Moosach als sie auf einen unbekannten Mann traf. Dieser trug laut Polizei gerade ihr E-Bike aus dem Keller nach oben.

Die Frau hielt das Rad fest und schrie den Täter an, dass er es loslassen solle. Der Mann riss daraufhin an dem E-Bike. Beim Kampf um das Rad wurde die Frau im Gesicht und an der Hand leicht verletzt. Schließlich gab der unbekannte Täter aber auf und rannte davon.

Die Moosacherin überprüfte danach sofort ihren Keller. Dabei stellte sie fest, dass das E-Bike ihres Lebensgefährten (selbe Marke) entwendet worden war. Die Polizei wurde später über den Vorfall informiert.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls führt das Kommissariat 61 der Münchner Polizei.

Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Der Täter wurde laut Polizei wie folgt beschrieben:

Mitte bis Ende 20

Ca. 176 cm groß

Kurze schwarze Haare

Osteuropäisches Erscheinungsbild

Bekleidet mit einer blauen sportlichen Jacke und einer FFP2-Maske.

Zeugenaufruf der Polizei Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Abbachstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

